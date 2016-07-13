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الأسرى للدراسات: الافراج عن الأسير المريض بريجية يوم غد الأربعاء

الثلاثاء 16 يناير 2018 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أكد مركز الأسرى للدراسات صباح اليوم الثلاثاء أن سلطات الاحتلال من المقرر أن تفرج يوم غد الأربعاء عن الأسير المريض مصطفى عيسى محمد بريجية ، من مواليد 1985 سكان مدينة بيت لحم ، والمعتقل منذ 13/7/2016.

مضيفاً مدير المركز د. رأفت حمدونة أن المعتقل بريجية يعانى من عجز بنسبة 72 % في القدم اليمنى نتيجة الضرب في اعتقاله الأول في العام 2003 ، ومن تأكل في مفصل القدم اليمنى عند منطقة الحوض، ومن ظهور تورمين في منطقة الرقبة تؤدي الى أوجاع شديدة في الرأس ، ومن ديسك بالظهر ، ويعانى أيضاً من هبوط في نسبة السكر في الدم ، ولا يتلقى سوى المسكنات وهو بحاجة لعملية عاجلة وإدارة مصلحة السجون أجلته لحين الافراج عنه في 17/1/2018 

#الأسرى للدراسات #مصطفى بريجية

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