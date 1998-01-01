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قلقيلية: الاحتفال بيوم الشجرة بزراعة الأشجار الحرجية في أحراش قرية عزبة الطبيب

الثلاثاء 16 يناير 2018 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

برعاية اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية نظمت مديرية الزراعة ووحدة العلاقات العامة والإعلام ولجنة العلاقات العامة والإعلام للأجهزة الأمنية في المحافظة فعالية لزراعة الأشجار الحرجية في أحراش قرية عزبة الطبيب.

وشارك في زراعة الأشجار المحافظ، بيان الطبيب عضو المجلس الثوري ورئيس مجلس قروي عزبة الطبيب، العقيد موسى يدك مدير الشرطة ولجنة العلاقات العامة للأجهزة الأمنية، والمهندس أحمد عيد مدير مديرية الزراعة وطاقم المديرية، وفعاليات رسمية وشعبية من المحافظة.

وخلال زراعة الأشجار ثمن المحافظ جهود وزارة الزراعة ودعمها للمزارعين وصمودهم خاصة في المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، مؤكدا انه بإحيائنا ليوم الشجرة بزراعة الأشجار نحافظ على بيئتنا ونحمي أرضنا من الاستيطان، داعياً إلى توسيع مثل هذه البرامج وتكثيفها لتشمل كافة تجمعات المحافظة.

بدوره أشار المهندس احمد عيد إلى إحياء يوم الشجرة في كافة محافظات الوطن بالتعاون مع كافة المؤسسات ضمن مشروع تخضير فلسطين، مؤكدا على ايلاء أهمية لزراعة المناطق المحاذية للمستوطنات والتي تتعرض لاعتداءات المستوطنين.

من ناحيته شكر بيان الطبيب القائمين على فعالية زراعة الأشجار في قرية عزبة الطبيب المستهدفة من الاحتلال ومستوطنيه؛ من خلال المحاولات المستمرة للاستيلاء على الأراضي لصالح الاستيطان، مؤكدا أن هذه الفعالية تعزز من صمود المواطنين في القرية.  

وكان المشاركون منذ ساعات الصباح توجهوا  إلى أحراش قرية عزبة الطبيب وقاموا بزراعة الأشجار الحرجية  في أراضي الحرش شرقي القرية.

#يوم الشجرة #عزبة الطبيب

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