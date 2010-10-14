جيش الاحتلال يجبر جنوده على اعتناق الديانة اليهودية

القدس المحتلة / سما /

قرر الجيش الإسرائيلي، فرض عقوبات على جنوده من غير اليهود، بهدف إجبارهم على اعتناق الديانة اليهودية.

وفي ضوء ذلك، قرر الجيش رفع عدد دورات تعليم الديانة اليهودية من 9 دورات حاليا، إلى 14 دورة.

وأشارت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ بتنظيم دورات التهويد منذ عام 2001، إلا أن الحاخامية اليهودية الرئيسية عارضت في حينه التهود في صفوف الجيش، لتعارضه مع إجراءات التهويد المدنية وفق قوانينهم.

وحسب الصحيفة، فإنه ولمنع تسرب الجنود من هذه الدورات، في ضوء البيانات التي أشارت إلى تسرّب نسبة كبيرة خلال السنوات الماضية، قرر الجيش معاقبة غير الملتزمين بالدورات بعدم تسريحهم في فترات العطل وإبقائهم داخل المعسكرات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري في الجيش، أن الجنود مجبرين على حضور تلك الدورات، لكنهم غير ملزمين بسماع المحاضرات.

وأشارت الصحيفة، إلى عدم استطاعة الجيش تحديد عدد من تهوّدوا العام 2017، لكون غالبية الجنود الذين شاركوا في تلك الدورات لم ينهوها بعد.

ووفقا لمعطيات الجيش، فهنالك حوالي 5 آلاف جندي ممن لا يعتنقون الديانة اليهودية يخدمون في الجيش الإسرائيلي.