تجنبى تلك الخطايا فى فترة "الخطبة" فهى مدمرة

وكالات / سما /

تعد فترة الخطبة وسيلة للتعارف بين الرجل والمرأة، ومن خلالها يتم تقييم أهلية كل طرف ليصبح شريك حياة للطرف الآخر، لذا فهي فترة غير قابلة مطلقا لوقوع أخطاء، تتسبب في عدم إتمام الزواج، أو تترك آثارا سلبية تدمر مستقبل الحياة بين الطرفين إذا استمرت.

موقع “فاميلي شير”، نشر تقريرا يشمل قائمة بـ5 أخطاء قاتلة في هذا الشأن هي: