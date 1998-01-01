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3 نساء في حياة شريكك لا تكوني مثلهن

الثلاثاء 16 يناير 2018 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
3 نساء في حياة شريكك لا تكوني مثلهن



وكالات / سما /

دائما ما نسمع أن على المرأة لعب كل الأدوار في حياة من تحب، وهذه النظرية صحيحة إلى حد كبير، وهذا لا يعني نسيان دور الحبيبة على حساب هذه الأدوار، لذلك نقدم لكِ اليوم ثلاثة أدوار عليكِ تجنب لعبها، حتى لا تخسري حبيبك.

– أمه:

الرجل لا يبحث عن أم ليرتبط بها بل يبحث عن حبيبة، لذلك لا تحاولي لعب دور الأم، وسؤاله عن كل حركة يقوم بها، لتتقمصي دور الأم بكل مسؤولياته وضغوطه، وتنسى دور الحبيبة التي ارتبط بكِ من أجله، فهذا الدور قادر على إفساد علاقتك بشريكك، لأن لديه أمًا من البداية.

– طبيبة نفسية:

دورك في حياة شريكك ليس أن تصلحيها ومحاولة تحليل شخصيته لكي تملي عليه ما هو أفضل ليفعله، بل دورك يقتصر على الفهم والاستماع، فلا تحاولي أن تلعبي دور الطبيبة النفسية ومناقشته في دوافعه، وما يجب وما لا يجب، فكل ما يريده الرجل امرأة تفهمه.

– لستِ الملاذ الأخير:

في هذا الدور أنتِ تخطئين في حق نفسك، وليس في حق شريكك، فحين تجدين أنه لا يتعامل معكِ بلطف سوى في حالة احتياجه لشيء أو شعوره بالملل، فهذا يعني أنكِ لستِ حبيبته بل ملاذه الأخير، ولا يلجأ إليكِ إلا في عدم وجود خيارات أخرى، لذلك قدري نفسك حتى يقدرك هو.

#نساء #الرجل

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