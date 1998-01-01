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كاظم الساهر وآخرون يردون على إساءة ملاك للعراق

الثلاثاء 16 يناير 2018 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كاظم الساهر وآخرون يردون على إساءة ملاك للعراق



عالم الفن

ردّ عدد من النجوم من بينهم المطرب العراقي كاظم الساهر والممثل الكويتي حسن البلّام على الهجوم الذي شنّته مواطنته الممثلة ملاك بكلام ناب، ضد متابعيها العراقيين عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكّد البلّام في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، أن ما قالته زميلته لا يتعدى كونه الا رأيها الشخصي، مشدداً على أن العراقيين "هم اهلنا وأخواننا وربعنا وحبايبنا وجمهورنا"، على حد تعبيره.

وأضاف: "العراق لا يحتاج الى شهادة من احد، لا مني ولا من غيري، هو بلد عظيم وعريق، بشعب وجمهور نكن له كل محبة وتقدير مثل ما يحبنا".

وختم قائلاً: "الأن الأمر أصبح لدى الجهات المختصة، التي تقاضيها (ملاك) وما احد يشيل خطأ احد".

وقال الساهر: "نحن نقابل تلك الهجمة والانتقادات من البعض، وهم قلة، بأخلاق عالية وراقية وبروحٍ طيبة، ونبتعد عن التشنج والشتائم، والكل أعزاء عندي ولدي جمهور رائع وكبير في الكويت".

يُذكر ان كلام ملاك اثار سخطاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، واستدعى ردود أفعال شاجبة من قبل عدد من الفنانين الكويتيين، كالبلّام والممثل طارق العلي.

#كاظم الساهر #ملاك

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