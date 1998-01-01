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عزت أبو عوف يشعل الإنترنت بوصيته الغريبة بعد وفاته!

الثلاثاء 16 يناير 2018 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عزت أبو عوف يشعل الإنترنت بوصيته الغريبة بعد وفاته!



عالم الفن

شهدت الدورة الثانية لمهرجان " What Happens " تكريم المتميزين من نجوم الفن والاعلام خلال العام 2017؛  وكان ضمن المكرمين كل من احمد السقا عن فيلم "هروب اضطراري"، وعزت ابو عوف عن مجمل اعماله.

وأثار أبو عوف جدلاً واسعاً حول وصيته بعد وفاته، فبعد صعوده إلى المسرح وتسلمه الجائزة، أشار أبو عوف إلى أن "وصيته هي أن تحرق أفلامه بالكامل بعد وفاته"، دون ان يكشف السبب وراء طلبه هذا.

وأضاف: "أعرف إنني سأتعرض لهجوم بسبب طلبي، ولكني أحب أن أعبر عما بداخلي".

وخلال الحفل، تم تكريم روجينا علي بلقب "نجمة العرب" في الدراما بتصويت الجمهور الخليجي، واحمد زاهر عن افضل ممثل عن "الطوفان"، وايهاب فهمي بلقب "نجم العرب" عن مسلسل "طاقة نور" ، ومحمد رياض عن "كفر دلهاب"، ومنى عبد الغني عن أفضل برنامج اجتماعي بتصويت الجمهور الخليجي.

#عزت أبو عوف

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