رد عنيف من سعد المجرد على خبر خطوبته لابتسام

عالم الفن

عبر الفنان المغربي سعد المجرد عن غضبه الشديد من الأنباء التي تم تداولها مؤخرا عن خطبته لمواطنته الفنانة ابنسام تسكت.



المجرد خرجعن صمته لينفي هذه الشائعة تماما، حيث قال غاضبا، في تصريحات صحفية:"لم أتقدم لخطبة أحد، وفي حالة اتخاذي مثل هذا القرار فسوف يعرف الجمهور الأمر مني شخصياً".



وأضاف: "يبدو إنني آخر من يعرف بشأن مسائل خطبتي وارتباطاتي العاطفية، والغريب في الأمر أن هناك من يؤكد وينفي دون الرجوع إلي من الأساس، في حين أن مثل هذه الأمور شخصية وحساسة للغاية، ولا أقبل أن يستغل اسمي بها".



وتابع: "لزواج مسألة قسمة ونصيب، وعلى الإنسان أن يتحلى بالرضا بقضاء الله، فالزواج مؤسسة ولابد من تأسيس أسرة في يوم ما".