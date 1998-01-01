بلدية غزة تنجز ثمانية عشر ألف و500 معاملة للمواطنين خلال 2017

غزة / سما /

أعلنت دائرة خدمات الجمهور في بلدية غزة أنها أنجزت نحو ثمانية عشر ألف و500 معاملة مختلفة تقدم بها المواطنين خلال العام 2017 ، موضحة أن استيفاء المواطنين للوثائق والأوراق المطلوبة يسرع من إنجاز المعاملات .

وأفادت الدائرة في تقريرها السنوي أن المعاملات تم إنجازها وفقاً للقوانين واللوائح المتبعة في البلدية وتنوعت مابين اشتراكات مياه جديدة، وكهرباء، ومعاملات رخص بناء، وترخيص حرف مختلفة، وشكاوي واستدعاءات، ومعاملات لدوائر وأقسام أخرى في البلدية .

وأوضحت أن المعاملات المنجزة شملت؛ ( 2825) معاملة لشكاوي واستداعاءت تقدم بها المواطنين، و(630) اشتراك كهرباء جديد، و(792) اشتراك مياه، و(585) إلغاء رخصة حرفة، و(2400) بيان للشروط التنظيمية الخاصة بالأبنية والمنشآت في المدينة، وتجديد (1041) رخصة حرفة، وإصدار ( 963) رخصة حرفة جديدة .

كما شملت المعاملات المنجزة أيضاً؛ إتمام (48) معاملات تحديد منسوب شارع، ومنح (1276) رخصة بناء، و(500) إذونات بناء ثاني وثالث، و(1132) معاملة إلغاء ضريبة حرفة، و(1184) تغيير اسم مشترك و(53) معاملة تغيير اسم منتفع، و(840) خلو طرف، و( 962) معاملة خلو طرف مخفض، و(446) طلب استثناء الشروط التنظيمية .

وبينت أن تم أيضاً منح (62) معاملات رخص هدم منازل، و(764) معاملة تسجيل بناء جديد، و( 355) معاملة تعديل ملاك رخصة حرفة، و(110) معاملات سحب إشراف، و( 649) معاملة فحص بناء جديد مرحلة ثانية وثالثة، بالإضافة إلى ( 233) معاملة استرداد أمانات بناء وأرصفة وتشوين، و( 121) معاملة تحديد مسافة، و(77) معاملة عامة،بالإضافة إلى(354) معاملة تسجيل عقار جديد .

وأوضحت الدائرة أنها تبذل جهودا كبيراً ومستمرة من أجل إنجاز المعاملات بأقصى سرعة ممكنة وتحديث الإجراءات للتخفيف والتسهيل على المواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم .

وكانت دائرة العلاقات العامة والإعلام في البلدية قد استحدثت منظومة للشكاوي، حيث يتم استقبال شكاوي واستفسارات المواطنين عبر بوابات التواصل الإلكتروني المختلفة ومنها: صفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك) وموقع البلدية، وتطبيق البلدية على الهواتف الذكية، وبرنامج ( الواتس آب )، والرقم المختصر (115) خلال ساعات الدوام الرسمي للبلدية .

ودعت البلدية المواطنين في المدينة للتواصل مع وحدة المعلومات والشكاوي لتقديم شكاويهم واستفساراتهم المتعلقة بخدمات البلدية عبر بوابات التواصل الإلكترونية أو مراجعة الوحدة مباشرة في مقر البلدية الرئيس في ميدان فلسطين