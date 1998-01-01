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الأعرج يصادق على تأهيل 139 مجلسا قرويا بقيمة 3 ملايين دولار

الثلاثاء 16 يناير 2018 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

صادق وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، على تأهيل 139 مجلسا قرويا، وتوزيع منحة اجمالية لهذه المجالس بقيمة (3.3) ملايين دولار, وذلك ضمن برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية الممول من البنك الدولي ومجموعة المانحين (LGSIP).

وأكد الأعرج أن هذه المصادقة جاءت بعد استكمال المجالس القروية كافة المتطلبات، لكي تصبح مؤهلة للاستفادة من البرنامج، الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها، وتعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم.

وأضاف الأعرج أن هذا البرنامج يهدف إلى مأسسة العمل في المجالس القروية، وتعزيز مفهوم الحكم الرشيد.

وقال منسق البرنامج في الوزارة المهندس مؤيد شحادة "البرنامج يأتي ضمن جهود الوزارة ومساعيها الدؤوبة لتوفير ديمومة مالية للمجالس القروية، وتمكينها من عمل خطط تنموية، ما يعزز العمل بشكل منهجي".

جدير بالذكر أن هذا البرنامج يعد مكملاً لبرنامج تطوير البلديات، والمنفذ من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات، ويستهدف البلديات الفلسطينية.

#وزير الحكم المحلي #حسين الأعرج

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