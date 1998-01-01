علماء يبتكرون ورق طباعة يمكن استخدامه عدة مرات

وكالات / سما /

تمكن علماء جامعة نانكينج للاتصالات السلكية واللاسلكية من ابتكار ورق خاص يمكن استخدامه عدة مرات في الطابعات الإلكترونية.

وجاء في مقال نشرته مجلة Nature Communications أنه يمكن طباعة النصوص والصور على هذا الورق دون أن يفقد خصائصه حتى بعد استخدامه للمرة التاسعة.

وجاء في تعليق على المقال: "على مدى وقت طويل تبقى الورقة بالنسبة للإنسان أهم وسيلة لنقل المعلومات وضمان تطور الحضارة. وعلى الرغم من انتشار الأجهزة الإلكترونية في كل مكان، تبقى الأوراق إحدى أكثر وسائل نقل المعلومات انتشارا".

وتمكن علماء الصين من ابتكار مادة تسمح بالاحتفاظ بالنص المطبوع لفترة طويلة، وعند الضرورة يمكن إزالته وطبع نص آخر مكانه على نفس الورقة.

وابتكر الصينيون هذا الورق بإضافة ثلاث طبقات على الورق الاعتيادي، تحتوي إحداها على مادة عضوية عطرية من فئة "تيربيريدين" التي يمكنها تشكيل مجمعات ملونة ثابتة مع أيونات من معادن مختلفة ولا سيما الحديد والنحاس والزنك.

ويقول المبتكرون إن الطباعة الملونة وباللون الأسود التقليدي ممكنة على هذه الورقة. ومن أجل محو المعلومات المطبوعة، يكفي مسحها بمحلول خاص يذيب الحبر.