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العميد يهزم القادسية ويزاحم شباب خان يونس على الصدارة

الثلاثاء 16 يناير 2018 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العميد يهزم القادسية ويزاحم شباب خان يونس على الصدارة



غزة / سما /

عزّز غزة الرياضي، مكانته في صدارة دوري الوطنية موبايل، لأندية قطاع غزة، رفقة شباب خان يونس، إثر الفوز أمس الإثنين، على ضيفه القادسية (2-1)، في ختام الأسبوع الثاني عشر.

وأدى هذا الفوز، إلى ارتفاع رصيد غزة الرياضي لـ 25 نقطة، وهو نفس رصيد شباب خان يونس، بينما تراجع الصداقة المتصدر السابق للمركز الثالث برصيد 24 نقطة، أما القادسية فظل كما هو في المركز الأخير برصيد 9 نقاط.

وحسم الرياضي الانتصار على ضيفه القادسية في أول ربع ساعة من انطلاق اللقاء، فمع الدقيقة الرابعة، تمكن محمد الريخاوي من التقدم بالهدف الأول، من كرة جميلة سددها في أقصى الزاوية اليسرى للحارس محمود الجزار.

استمر الرياضي في محاولاته، وعاد النجم الآخر للفريق عيد العكاوي وترجم الأفضلية البيضاء للهدف الثاني، بعدما تلقى تمريرة سحرية من باسل الأشقر، وضعته في حالة انفراد كامل بالحارس محمود الجزار.

في الشوط الثاني، هدأ الرياضي من محاولاته، واعتمد الفريق على تناقل الكرات، فيما حاول القادسية تقليص الفارق، ونجح مع الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الحصول على ركلة جزاء ترجمها بنجاح أدهم القاضي، لينتهي اللقاء لصالح الرياضي (2-1).

#غزة الرياضي #شباب خان يونس #القادسية

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