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وادي النيص يكتفي بالتدريبات بعد إلغاء ودية الترجي

الثلاثاء 16 يناير 2018 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وادي النيص يكتفي بالتدريبات بعد إلغاء ودية الترجي



تونس / سما /

استغل الجهاز الفني بنادي واد النيص، إلغاء ودية الفريق أمام مضيفه الترجي الرياضي التونسي، للتدريب بشكل يومي، على الملاعب الفرعية التابعة لاستاد رادس الدولي.

ووضع المدير الفني عبد الفتاح عرار، برنامجا متكاملا لإعداد الفريق والاستفادة من هذا المعسكر، الذي يشارك فيه جميع اللاعبين، استعدادا لبطولة كأس فلسطين لأندية الضفة الغربية، وانطلاق إياب دوري الوطنية موبايل للمحترفين المقرر يوم 25 يناير الجاري.

وكانت السلطات الأمنية بتونس قررت تقليص عدد الجماهير من 40 ألفا إلى 20 ألفا، وتم على ضوء ذلك الغاء اللقاء الودي.

ووعدت إدارة الترجي بأن يأتي واد النيص العام القادم، ليشارك النادي التونسي مئويته.

وحظي وصول واد النيص إلى تونس لخوض اللقاء، بمناسبة مرور 99 عاما على تأسيسه، وتضامناً مع القدس باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

#وادي النيص

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