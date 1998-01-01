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9 جثث "مقطعة الأوصال" في شاحنة

الثلاثاء 16 يناير 2018 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
9 جثث "مقطعة الأوصال" في شاحنة



غرائب و عجائب

قال حاكم ولاية فيراكروز المكسيكية إن السلطات عثرت على 9 جثث مقطعة الأوصال في شاحنة ليل السبت، واصفا الحادث بأنه اشتباك بين عصابات متناحرة.

وأوضح ميغول أنخيل يونيس حاكم الولاية في مؤتمر صحفي أن معظم القتلى يعتقد أنهم أعضاء في عصابات مخدرات، مشيرا إلى وجود وشوم على جثثهم.

وأوضح يونيس أن السلطات عثرت على جثة شخص يبدو أنه قتل لدى محاولته الهرب من آسريه، وذلك قبل العثور على الشاحنة في خالابا عاصمة الولاية الغنية بالنفط، والتي تعاني من أعمال العنف.

وأضاف: "من الواضح أن هذه كانت مواجهة بين مجرمين".

وساهمت التوترات المتزايدة بين عصابات المخدرات في تسجيل رقم قياسي من القتلى في المكسيك العام الماضي.

#جثث

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