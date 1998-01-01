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الاحتلال يصدر (19) أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى

الثلاثاء 16 يناير 2018 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

 أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (19) أمر اعتقال إداري بحقّ عدد من الأسرى، لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة شهور قابلة للتجديد عدّة مرات.

وأوضح محامي نادي الأسير محمود الحلبي، اليوم الأربعاء، أن من بين الأوامر الصادرة ثمانية أوامر صدرت بحقّ أسرى أمضوا أشهراً وسنوات قيد الاعتقال الإداري.

يذكر أن الأسرى الذين صدرت بحقهم الأوامر هم:

1.                 غالب محمد حسن عطاطرة، جنين، 5 شهور تمديد

2.                 عبيدة عدنان برغوثي، رام الله، 3 شهور تمديد

3.                 فادي أحمد غانم، رام الله، 4 شهور تمديد

4.                 فلاح طاهر ندى، البيرة، 4 شهور تمديد

5.                 أدهم محمد عجلوني، الخليل، 4 شهور تمديد

6.                 سامي صبحي حج، رام الله، 6 شهور أمر جديد

7.                 مجد أحمد عمارنة، جنين، 4 شهور أمر جديد

8.                 مصعب صلاح سمحان، رام الله، 4 شهور أمر جديد

9.                 إبراهيم محمد فقيه، رام الله، 4 شهور تمديد

10.             سلطان إبراهيم بداوي، رام الله، 4 شهور أمر جديد

11.             فادي محمد نصر الله، بيت لحم، 6 شهور أمر جديد

12.             يوسف خليل ترتوري، نابلس، 4 شهور تمديد

13.             محمد عبد الله حرب، 4 شهور تمديد

14.             نادر خضر عبيد الله، بيت لحم، 6 شهور تمديد

15.             جعفر عبد الله عروج، الخليل، 4 شهور تمديد

16.             عبد الرازق ياسين فراج، رام الله، 3 شهور تمديد

17.             محمد إبراهيم صالح، رام الله، 4 شهور أمر جديد

18.             يوسف محمد شعيبي، رام الله، 6 شهور أمر جديد

19.             رامي إبراهيم حدوش، الخليل، 6 شهور أمر جديد

#الاحتلال

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