جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

اليوفي ينفي رغبته بالحصول على مسعود أوزيل

الثلاثاء 16 يناير 2018 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليوفي ينفي رغبته بالحصول على مسعود أوزيل



وكالات / سما /

قالت وسائل الإعلام الإيطالية مساء اليوم الاثنين أن نادي يوفنتوس لم يقدم أي عرض للحصول على مسعود أوزيل لاعب آرسنال الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوية.

وذكرت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” أن يوفنتوس لم يتحدث مع مسؤولي آرسنال بخصوص التعاقد مع اللاعب الدولي الألماني الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الجاري.

وادعت الصحافة البريطانية خلال الساعات الماضية أن مسعود أوزيل يبدو مفتوناً بفكرة ارتداء قميص يوفنتوس الإيطالي واللعب معه بدءً من يناير / كانون الثاني الحالي.

ويحاول آرسنال إقناع مسعود أوزيل بالتوقيع على عقد جديد خلال خوفاً من رحيله مجاناً في الصيف المقبل ، في ظل ارتباطه الشديد بالانضمام إلى برشلونة هذا الشهر.

#مسعود أوزيل

أخبار ذات صلة

مسعود أوزيل: سأنتظر ميركل أمام غرفة خلع الملابس لالتقاط “سلفي”

عدسات الصحفيين تلتقط مسعود أوزيل بصحبة ملكة جمال تركيا في اسطنبول

عدسات الصحفيين تلتقط مسعود أوزيل بصحبة ملكة جمال تركيا في اسطنبول

بلحاج يبدي رغبته في العودة لمنتخب الجزائر

thumb

وكيل أوتاميندي يؤكد رغبته بالانتقال للريال

مبابي

مبابي يبلغ ناديه رغبته بالانتقال إلى الملكي

Riyad-Mahrez-1

رياض محرز يؤكد رغبته بالرحيل عن ليستر سيتي هذا الصيف

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: القسام ترد على تصريحات ليبرمان و توجه رسالة لعائلات الاسرى الجنود

تم إطلاع المصريين.. جيش الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن نفق كرم ابو سالم

مسؤول فلسطيني يكشف: خلافات حادة في اجتماعات المجلس المركزي على قضايا جوهرية

تقوم بعمليات حساسة وتنفّذ ما لا يمكن لغيرها القيام به.. كشف أسرار القوة التابعة لبن سلمان

الإعلام الحربي التابع لحزب الله ينشر صورة لنصرالله ومغنية من داخل تل أبيب

تحريض إسرائيلي على الرئيس عباس والتركيز على عبارته "يخرب بيتك يا ترامب "

فندق “ريتز″ الرياض يعيد فتح أبوابه ليلة “عيد الحب” بعد نقل الوليد لسجن “رهيب”

الأخبار الرئيسية

الحكومة الفلسطينية

الحكومة: تصويب اوضاع غزة ليس "عقوبات"وتستنكر ما اسمته "الأكاذيب والافتراءات" التي تقوم بها حماس

غزة -ارشيفية

هآرتس: اذا انتقلت تبعات الكارثة الإنسانية في غزة لـ "إسرائيل" لن يوقفها أحد

الرئيس عباس

" يأس عميق " .. واللا العبري: الخطاب الذي حدد نهاية طريق عباس

الاونروا

الأونروا تنهي خدمات أكثر من 100 موظف من اللاجئين الفلسطينيين بالأردن والوكالة توضح

الاحمد - ارشيف

الاحمد: الحكومة لم تتمكن من الجباية و حماس هي المسؤولة الأولى عن تنفيذ اتفاق القاهرة

الاتصالات الفلسطينية