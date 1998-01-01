اليوفي ينفي رغبته بالحصول على مسعود أوزيل

وكالات / سما /

قالت وسائل الإعلام الإيطالية مساء اليوم الاثنين أن نادي يوفنتوس لم يقدم أي عرض للحصول على مسعود أوزيل لاعب آرسنال الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوية.

وذكرت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” أن يوفنتوس لم يتحدث مع مسؤولي آرسنال بخصوص التعاقد مع اللاعب الدولي الألماني الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الجاري.

وادعت الصحافة البريطانية خلال الساعات الماضية أن مسعود أوزيل يبدو مفتوناً بفكرة ارتداء قميص يوفنتوس الإيطالي واللعب معه بدءً من يناير / كانون الثاني الحالي.

ويحاول آرسنال إقناع مسعود أوزيل بالتوقيع على عقد جديد خلال خوفاً من رحيله مجاناً في الصيف المقبل ، في ظل ارتباطه الشديد بالانضمام إلى برشلونة هذا الشهر.