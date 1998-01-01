ريال مدريد يستحيل عليه التعاقد مع نيمار لثلاثة أسباب

وكالات / سما /

أحبطت صحيفة سبورت الإسبانية المقربة من برشلونة عشاق ريال مدريد حول العالم الطامحين بالتعاقد مع نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان موضحةً أن الصفقة “يستحيل حدوثها” وكل ما ينشر عنها “مجرد أوهام”.

سبورت كشفت عن وجود 3 أسباب تنسف بشكل منطقي فكرة جلب نيمار إلى ريال مدريد:

1- المبلغ المدفوع في نيمار. باريس دفع 222 مليون يورو مما يعني أن ريال مدريد يحتاج أن يدفع 300 مليون يورو لضم اللاعب، وهو يماثل ثلث ميزانية النادي المتوقعة (897 مليون يورو) مما يهدد استقراره الاقتصادي.

2- ريال مدريد لا يملك القدرة على إقناع نيمار مالياً بالقدوم إلى الريال والذي يبلغ أجره السنوي 37 مليون يورو، ومع حقوق بيع الصورة والعلاوات سيصل دخله إلى 100 مليون يورو، وهو مبلغ يستحيل على الريال تقديمه للاعب واحد، بل يستحيل على أي نادي آخر تقديمه.

3- خوف بيريز من استهداف نجوم ريال مدريد مما يهدد استقرار النادي والفريق الأول على المدى البعيد (مثلما فعل باريس سان جيرمان حينما استهدف نجوم برشلونة نتيجة محاولاتهم التعاقد مع ماركو فيراتي ومن قبله تياجو سيلفا).