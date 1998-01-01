جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ريال مدريد يستحيل عليه التعاقد مع نيمار لثلاثة أسباب

الثلاثاء 16 يناير 2018 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يستحيل عليه التعاقد مع نيمار لثلاثة أسباب



وكالات / سما /

أحبطت صحيفة سبورت الإسبانية المقربة من برشلونة عشاق ريال مدريد حول العالم الطامحين بالتعاقد مع نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان موضحةً أن الصفقة “يستحيل حدوثها” وكل ما ينشر عنها “مجرد أوهام”.

سبورت كشفت عن وجود 3 أسباب تنسف بشكل منطقي فكرة جلب نيمار إلى ريال مدريد:

1- المبلغ المدفوع في نيمار. باريس دفع 222 مليون يورو مما يعني أن ريال مدريد يحتاج أن يدفع 300 مليون يورو لضم اللاعب، وهو يماثل ثلث ميزانية النادي المتوقعة (897 مليون يورو) مما يهدد استقراره الاقتصادي.

2- ريال مدريد لا يملك القدرة على إقناع نيمار مالياً بالقدوم إلى الريال والذي يبلغ أجره السنوي 37 مليون يورو، ومع حقوق بيع الصورة والعلاوات سيصل دخله إلى 100 مليون يورو، وهو مبلغ يستحيل على الريال تقديمه للاعب واحد، بل يستحيل على أي نادي آخر تقديمه.

3- خوف بيريز من استهداف نجوم ريال مدريد مما يهدد استقرار النادي والفريق الأول على المدى البعيد (مثلما فعل باريس سان جيرمان حينما استهدف نجوم برشلونة نتيجة محاولاتهم التعاقد مع ماركو فيراتي ومن قبله تياجو سيلفا).

#ريال مدريد #نيمار

أخبار ذات صلة

ريال مدريد قادر على التعاقد مع ثلة من اللاعبين رغم العقوبات

de-gea-hazard-e1447847366879

ريال مدريد يريد التعاقد مع نجمي البريميرليج

نيمار

راموس: نريد نيمار في ريال مدريد

نيمار

450 مليون يورو قيمة انتقال نيمار إلى ريال مدريد !

كريم بنزيمة

3 أسباب قد تدفع بنزيمة للرحيل عن ريال مدريد!

نيمار يخلق الحدث برقصة غريبة رفقة لاعب ريال مدريد (فيديو)

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: القسام ترد على تصريحات ليبرمان و توجه رسالة لعائلات الاسرى الجنود

تم إطلاع المصريين.. جيش الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن نفق كرم ابو سالم

مسؤول فلسطيني يكشف: خلافات حادة في اجتماعات المجلس المركزي على قضايا جوهرية

تقوم بعمليات حساسة وتنفّذ ما لا يمكن لغيرها القيام به.. كشف أسرار القوة التابعة لبن سلمان

الإعلام الحربي التابع لحزب الله ينشر صورة لنصرالله ومغنية من داخل تل أبيب

تحريض إسرائيلي على الرئيس عباس والتركيز على عبارته "يخرب بيتك يا ترامب "

فندق “ريتز″ الرياض يعيد فتح أبوابه ليلة “عيد الحب” بعد نقل الوليد لسجن “رهيب”

الأخبار الرئيسية

الحكومة الفلسطينية

الحكومة: تصويب اوضاع غزة ليس "عقوبات"وتستنكر ما اسمته "الأكاذيب والافتراءات" التي تقوم بها حماس

غزة -ارشيفية

هآرتس: اذا انتقلت تبعات الكارثة الإنسانية في غزة لـ "إسرائيل" لن يوقفها أحد

الرئيس عباس

" يأس عميق " .. واللا العبري: الخطاب الذي حدد نهاية طريق عباس

الاونروا

الأونروا تنهي خدمات أكثر من 100 موظف من اللاجئين الفلسطينيين بالأردن والوكالة توضح

الاحمد - ارشيف

الاحمد: الحكومة لم تتمكن من الجباية و حماس هي المسؤولة الأولى عن تنفيذ اتفاق القاهرة

الاتصالات الفلسطينية