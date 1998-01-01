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مالديني: ميسي أفضل من مارادونا ورونالدو وسعيد لعدم مواجهته

الثلاثاء 16 يناير 2018 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مالديني: ميسي أفضل من مارادونا ورونالدو وسعيد لعدم مواجهته



وكالات / سما /

يرى أسطورة الدفاع الإيطالي وقائد ميلان السابق باولو مالديني أن النجم الأرجنتيني وهداف برشلونة ليونيل ميسي يعتبر الأفضل عند مقارنته بالثنائي الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا والبرتغالي كرستيانو رونالدو.

وقال مالديني في تصريحات خلال تواجده في الجزائر “أشكر الله لأني لم ألعب أمام ليونيل ميسي عندما كان مصاباً، أنا الذي كنت محظوظاً وليس هو”.

وتجري مقارنات كثيرة منذ بداية مسيرة ميسي مع أسطورة الأرجنتيين دييجو مارادونا، ومؤخراً مع غريمه البرتغالي كرستيانو رونالدو إلا أن مالديني يراه أفضل منها.

وأضاف “من حسن حظي أني لعبت أمام أساطير مثل مارادونا والظاهرة رونالدو وميشيل بلاتيني والأرجنتيني كان أفضلهم، لكن بخصوص ليونيل ودييجو فإن ميسي ينقصه التتويج بلقب كأس العالم فقط”.

الأفضل بينه وبين رونالدو ؟ “الثنائي سيطرا على كل شيء في السنوات العشر الأخيرة لكن ميسي الأفضل بالنسبة لي”.

#مالديني

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