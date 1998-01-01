جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

أبو حبيب: هذه عوامل الانتصار على الصداقة

الثلاثاء 16 يناير 2018 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حبيب: هذه عوامل الانتصار على الصداقة



غزة / سما /

أشاد محمد أبو حبيب، المدير الفني لشباب خان يونس، بالروح والأداء القوي الذي ظهر به الفريق، اليوم الأحد، خلال فوزه على الصداقة (3/1)، في الجولة الـ 12 من دوري الوطنية موبايل الفلسطيني الممتاز، لأندية قطاع غزة.

وأدى هذا الفوز إلى قفز الشباب للصدارة، برصيد 25 نقطة، للمرة الأولى هذا الموسم، مع أول جولة في مرحلة الإياب.

هذا بينما تراجع الصداقة للمركز الثاني، برصيد 24 نقطة، بعدما تلقى الخسارة الثانية، هذا الموسم.

وقال أبو حبيب، في تصريح صحفي ل، "إن التنفيذ الدقيق للتعليمات، كان السبب الرئيسي في هذا الفوز الثمين، بهذه النتيجة العريضة".

وأضاف: "لقد استفدنا بشكل جيد للغاية، من الفترة التي تلت انتهاء مرحلة الذهاب.. كان أمامنا 40 يوما من العمل، ورغم إغلاق ملعب خان يونس لإعادة بنائه، إلا أننا لم نتوقف، وتدربنا بكل جدية، لنكون جاهزين تماما لمعركة الإياب الأصعب".

وتابع المدرب: "كان من المهم الفوز، من أجل التركيز أكثر في المرحلة القادمة، والتفكير بشكل جدي، في اقتناص لقب الدوري، والذي سيمثل، إن تحقق، أبرز إنجاز لهذا الجيل، باعتبار أن الشباب هو الفريق الوحيد، في المسابقة، الذي لم يعزز صفوفه بأي لاعب، بل رحل عنه العديد من النجوم".

#محمد أبو حبيب
undefined

أخبار ذات صلة

ابو مرزوق يعترف بوجود عوامل خارجية تؤخر تنفيذ المصالحة

الاهلي

الأهلي يضم لاعبين من الصداقة

تعادل الصداقة مع الشجاعية في دوري غزة

thumb

نطط : أبناء النادي سر نجاح الصداقة

بركات

الصداقة ينجح في ضم بركات والطهراوي

نمار

الصداقة يهزم نماء ودياً

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: القسام ترد على تصريحات ليبرمان و توجه رسالة لعائلات الاسرى الجنود

تم إطلاع المصريين.. جيش الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن نفق كرم ابو سالم

مسؤول فلسطيني يكشف: خلافات حادة في اجتماعات المجلس المركزي على قضايا جوهرية

تقوم بعمليات حساسة وتنفّذ ما لا يمكن لغيرها القيام به.. كشف أسرار القوة التابعة لبن سلمان

الإعلام الحربي التابع لحزب الله ينشر صورة لنصرالله ومغنية من داخل تل أبيب

تحريض إسرائيلي على الرئيس عباس والتركيز على عبارته "يخرب بيتك يا ترامب "

فندق “ريتز″ الرياض يعيد فتح أبوابه ليلة “عيد الحب” بعد نقل الوليد لسجن “رهيب”

الأخبار الرئيسية

غزة -ارشيفية

هآرتس: اذا انتقلت تبعات الكارثة الإنسانية في غزة لـ "إسرائيل" لن يوقفها أحد

الرئيس عباس

" يأس عميق " .. واللا العبري: الخطاب الذي حدد نهاية طريق عباس

الاونروا

الأونروا تنهي خدمات أكثر من 100 موظف من اللاجئين الفلسطينيين بالأردن والوكالة توضح

الاحمد - ارشيف

الاحمد: الحكومة لم تتمكن من الجباية و حماس هي المسؤولة الأولى عن تنفيذ اتفاق القاهرة

قبر يوسف

فيديو.. تفجير عبوة ناسفة بمحيط "قبر يوسف" في نابلس

الاتصالات الفلسطينية