أبو حبيب: هذه عوامل الانتصار على الصداقة

غزة / سما /

أشاد محمد أبو حبيب، المدير الفني لشباب خان يونس، بالروح والأداء القوي الذي ظهر به الفريق، اليوم الأحد، خلال فوزه على الصداقة (3/1)، في الجولة الـ 12 من دوري الوطنية موبايل الفلسطيني الممتاز، لأندية قطاع غزة.

وأدى هذا الفوز إلى قفز الشباب للصدارة، برصيد 25 نقطة، للمرة الأولى هذا الموسم، مع أول جولة في مرحلة الإياب.

هذا بينما تراجع الصداقة للمركز الثاني، برصيد 24 نقطة، بعدما تلقى الخسارة الثانية، هذا الموسم.

وقال أبو حبيب، في تصريح صحفي ل، "إن التنفيذ الدقيق للتعليمات، كان السبب الرئيسي في هذا الفوز الثمين، بهذه النتيجة العريضة".

وأضاف: "لقد استفدنا بشكل جيد للغاية، من الفترة التي تلت انتهاء مرحلة الذهاب.. كان أمامنا 40 يوما من العمل، ورغم إغلاق ملعب خان يونس لإعادة بنائه، إلا أننا لم نتوقف، وتدربنا بكل جدية، لنكون جاهزين تماما لمعركة الإياب الأصعب".

وتابع المدرب: "كان من المهم الفوز، من أجل التركيز أكثر في المرحلة القادمة، والتفكير بشكل جدي، في اقتناص لقب الدوري، والذي سيمثل، إن تحقق، أبرز إنجاز لهذا الجيل، باعتبار أن الشباب هو الفريق الوحيد، في المسابقة، الذي لم يعزز صفوفه بأي لاعب، بل رحل عنه العديد من النجوم".