جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

سكايب تسعى لتشفير تام لمحادثات الدردشة

الثلاثاء 16 يناير 2018 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سكايب تسعى لتشفير تام لمحادثات الدردشة



وكالات / سما /

أعلنت شركة سكايب المملوكة لمايكروسوفت أن حوارات الدردشة الخاصة ستكون أكثر أمنا مستقبلا؛ حيث تعمل مع فريق من شركة "سيغنال" من أجل التشفير التام لحوارات الدردشة الخاصة، وفقا "لبروتوكول سيغنال" لشركة "أوبن ويسبر سيستمز".

وتتيح هذه الوظيفة الجديدة للمستخدم إمكانية تشفير حوارات الدردشة النصية والصوتية، ولكن يتعين عليه في البداية تفعيل هذه الوظيفة بشكل إضافي، علاوة على تشفير الصور ومقاطع الفيديو، التي يتم إرسالها إلى الأصدقاء عبر برنامج التراسل الفوري.

وقالت شركة سيغنال على موقعها "سكايب هو أحد أكثر التطبيقات شعبية في العالم، ونحن متحمسون أن المحادثات الخاصة في سكايب ستتيح لمزيد من المستخدمين الاستفادة من خصائص التشفير القوية لبروتوكول سيغنال من أجل اتصالات مؤمنة".

ومع ذلك تنطوي وظيفة التشفير على بعض العيوب؛ حيث لا يمكن تشفير دردشة الفيديو، بالإضافة إلى عدم إمكانية مزامنة حوارات الدردشة عبر عدة أجهزة.

وتتوفر الوظيفة الجديدة في البداية للمشاركين في برنامج "سكايب إنسايدر"، وهو ما يتطلب تحديث برنامج سكايب إلى الإصدار 8.13.76.8 للأجهزة المتنقلة المزودة بنظام آبل "آي أو إس"، وغوغل أندرويد، ولينوكس، أو ماك، أو ويندوز.

يذكر أن مايكروسوفت تنضم بذلك إلى قائمة متزايدة من الشركات التي تدمج بروتوكول سيغنال مفتوح المصدر في خدمات المراسلة، ومن هذه الشركات: واتساب وغوغل وفيسبوك وسيغنال ذاتها.

 
#سكايب #محادثات
undefined

أخبار ذات صلة

سكايب تطلق المرحلة التجريبية الأولى من ميزة الترجمة الفورية "مترجم سكايب"

إضافة جديدة لكروم تتيح لمستخدمى LINE الدردشة مباشرة من الكمبيوتر

سكايب … آخر ضحايا الجيش السوري الإلكتروني

سكايب تطلق تحديثا جديدا لتطبيقها على نظام آي أو إس

سكايب تعتزم إيقاف نسخة الشاشات اللمسية من برنامجها

سكايب تتيح خدمة Skype for Web لجميع المستخدمين حول العالم

الأكثر قراءة اليوم

تم إطلاع المصريين.. جيش الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن نفق كرم ابو سالم

مسؤول فلسطيني يكشف: خلافات حادة في اجتماعات المجلس المركزي على قضايا جوهرية

الإعلام الحربي التابع لحزب الله ينشر صورة لنصرالله ومغنية من داخل تل أبيب

تقوم بعمليات حساسة وتنفّذ ما لا يمكن لغيرها القيام به.. كشف أسرار القوة التابعة لبن سلمان

فندق “ريتز″ الرياض يعيد فتح أبوابه ليلة “عيد الحب” بعد نقل الوليد لسجن “رهيب”

الاحمد: الحكومة لم تتمكن من الجباية و حماس هي المسؤولة الأولى عن تنفيذ اتفاق القاهرة

المجلس المركزي: الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن لم تعد قائمة

الأخبار الرئيسية

ترامب

هارتس: ترامب كـ"المخرب الانتحاري الذي يطلق عدة عبوات متفجرة وستنفجر في وجه إسرائيل

الحكومة الفلسطينية

الحكومة: تصويب اوضاع غزة ليس "عقوبات"وتشن هجوما حادا على حماس والحركة ترد

غزة -ارشيفية

هآرتس: اذا انتقلت تبعات الكارثة الإنسانية في غزة لـ "إسرائيل" لن يوقفها أحد

الرئيس عباس

" يأس عميق " .. واللا العبري: الخطاب الذي حدد نهاية طريق عباس

الاونروا

الأونروا تنهي خدمات أكثر من 100 موظف من اللاجئين الفلسطينيين بالأردن والوكالة توضح

الاتصالات الفلسطينية