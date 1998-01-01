جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار مصر

بسبب ضرتها الثالثة.. الزوجة الثانية تطيح بمحافظ المنوفية!

الثلاثاء 16 يناير 2018 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب ضرتها الثالثة.. الزوجة الثانية تطيح بمحافظ المنوفية!



القاهرة / وكالات /

قالت مصادر مصرية إن الزوجة الثانية لهشام عبد الباسط محافظ المنوفية، لعبت دورا محوريا في الإطاحة به في قضية فساد.

وكشفت مصادر رفيعة المستوى، أن الزوجة الثانية للمحافظ، المتهم بتلقي رشوة قدرها مليوني جنيه، تعمل لدى هيئة الرقابة الإدارية، وقد أدلت بمعلومات تفيد تورط زوجها بقضايا فساد، وأخبرت رجال الرقابة الإدارية بتحركاته وخطوط سيره.

وقالت ذات المصادر، إن الزوجة الثانية ظلت على هذا الوضع طيلة الأربعة أشهر الماضية، حتى تم القبض على المحافظ، مع العلم أن زوجها كان قد تزوج بامرأة ثالثة منذ نحو 5 أشهر.

من جهته، أفاد مصدر أمني مصري، أن عددا من رجال الأمن وضباط الرقابة الإدارية يقومون بتفتيش استراحة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، عقب القبض عليه، بالإضافة إلى تفتيش مكتبه في مقر الديوان العام للمحافظة في مدينة شبين الكوم.

وتم توقيف عبد الباسط واثنين من رجال الأعمال في مدينة السادات في المنوفية على خلفية تخصيص قطعة أرض لأحد رجال الأعمال.

#محافظ المنوفية #اطاحة #زوجة

أخبار ذات صلة

في الطريق للبرلمان.. أتوبيسات وبطاطين أحمد عز تغزو المنوفية

شاهد.. عكاشة للمعجبات بمحافظ الإسكندرية: «نسوان هايفة محتاجة تتضرب بالجزمة على بقها وايديها"

حسن حمدي وعادل هيكل

رئيس النادي الأهلي: وزير الرياضة الدستور 16 مخالفة تطيح بمجلس «حسن حمدي»

برهامي: المعاشرة الزوجية لا تشترط موافقة الزوجة

مظهر شاهين

«الإفتاء»: فتوى مظهر شاهين بتطليق «الزوجة الإخوانية» مزايدة سياسية

مصر : البدء في المرحلة الثالثة من توسيع المنطقة العازلة برفح

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: القسام ترد على تصريحات ليبرمان و توجه رسالة لعائلات الاسرى الجنود

تم إطلاع المصريين.. جيش الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن نفق كرم ابو سالم

مسؤول فلسطيني يكشف: خلافات حادة في اجتماعات المجلس المركزي على قضايا جوهرية

تقوم بعمليات حساسة وتنفّذ ما لا يمكن لغيرها القيام به.. كشف أسرار القوة التابعة لبن سلمان

تحريض إسرائيلي على الرئيس عباس والتركيز على عبارته "يخرب بيتك يا ترامب "

الإعلام الحربي التابع لحزب الله ينشر صورة لنصرالله ومغنية من داخل تل أبيب

الاحتلال يعلن عن إحباط تهريب الآلاف من الملابس عسكرية لغزة

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

" يأس عميق " .. واللا العبري: الخطاب الذي حدد نهاية طريق عباس

الاونروا

الأونروا تنهي خدمات أكثر من 100 موظف من اللاجئين الفلسطينيين بالأردن والوكالة توضح

الاحمد - ارشيف

الاحمد: الحكومة لم تتمكن من الجباية و حماس هي المسؤولة الأولى عن تنفيذ اتفاق القاهرة

قبر يوسف

فيديو.. تفجير عبوة ناسفة بمحيط "قبر يوسف" في نابلس

المجلس المركزي: الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن لم تعد قائمة

الاتصالات الفلسطينية