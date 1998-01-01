بسبب ضرتها الثالثة.. الزوجة الثانية تطيح بمحافظ المنوفية!

القاهرة / وكالات /

قالت مصادر مصرية إن الزوجة الثانية لهشام عبد الباسط محافظ المنوفية، لعبت دورا محوريا في الإطاحة به في قضية فساد.

وكشفت مصادر رفيعة المستوى، أن الزوجة الثانية للمحافظ، المتهم بتلقي رشوة قدرها مليوني جنيه، تعمل لدى هيئة الرقابة الإدارية، وقد أدلت بمعلومات تفيد تورط زوجها بقضايا فساد، وأخبرت رجال الرقابة الإدارية بتحركاته وخطوط سيره.

وقالت ذات المصادر، إن الزوجة الثانية ظلت على هذا الوضع طيلة الأربعة أشهر الماضية، حتى تم القبض على المحافظ، مع العلم أن زوجها كان قد تزوج بامرأة ثالثة منذ نحو 5 أشهر.

من جهته، أفاد مصدر أمني مصري، أن عددا من رجال الأمن وضباط الرقابة الإدارية يقومون بتفتيش استراحة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، عقب القبض عليه، بالإضافة إلى تفتيش مكتبه في مقر الديوان العام للمحافظة في مدينة شبين الكوم.

وتم توقيف عبد الباسط واثنين من رجال الأعمال في مدينة السادات في المنوفية على خلفية تخصيص قطعة أرض لأحد رجال الأعمال.