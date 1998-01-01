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الإعلام الحربي التابع لحزب الله ينشر صورة لنصرالله ومغنية من داخل تل أبيب

الثلاثاء 16 يناير 2018 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام الحربي التابع لحزب الله ينشر صورة لنصرالله ومغنية من داخل تل أبيب



القدس المحتلة / سما /

نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني، صورة لأحد الأشخاص من داخل مدينة تل أبيب يحمل بيده صورة للأمين العام للحزب حسن نصر الله والقائد الميداني عماد مغنية الذي قتل في دمشق.

وعلق الإعلام الحربي على الصورة التي نشرها على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "صور أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله والشهيد القائد عماد مغنية في شارع نفتالي هرتس إيمبر في تل أبيب".

ولم يصدر عن الجانب الإسرائيلي أي تعليق. وكان نصر الله قد وعد في وقت سابق أن المقاومة سوف تدخل مدينة القدس، خلال هذه الحقبة الزمنية.

#حزب الله #نصرالله #مغنية #تل ابيب #صورة
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