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فيديو: الطيبي يهتف لنادي الوحدات الأردني داخل الكنيست

الثلاثاء 16 يناير 2018 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: الطيبي يهتف لنادي الوحدات الأردني داخل الكنيست



القدس المحتلة / سما /

هتف النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي، لنادي الوحدات الأردني، ونادي القدس الفلسطيني، خلال كلمة له في الكنيست الإسرائيلي.

جاء ذلك على خلفية مباراة أقيمت مؤخرا بين الفريقين، تحت شعار 'القدس عاصمة أبدية لفلسطين'.

وقال الطيبي: "لقد أثبتّم يا أسود جمهور الوحدات، المرة تلو الأخرى، صدق انتمائكم الرائع وإخلاصكم

للقدس ولفلسطين، وكما رددت معكم أردد معكم: أنا وحداتي ابن مخيمات".

وكانت جماهير الوحدات قد هتفت للطيبي، وذلك ترحيبا به، خلال مباراة أقيمت على ستاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة.

#الطيبي #الكنيست #الوحدات

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