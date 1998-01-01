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قناة عبرية: الجيش اللبناني هدد الإسرائيلي بإطلاق النار فتوقفت أعمال بناء "السياج الأمني"

الثلاثاء 16 يناير 2018 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: الجيش اللبناني هدد الإسرائيلي بإطلاق النار فتوقفت أعمال بناء "السياج الأمني"



القدس المحتلة / سما /

شرت القناة الاسرائيلية الأولى، أنباء أولية تفيد بأن الجيش الإسرائيلي قرر ايقاف أعمال بناء "السياج الأمني" عند حدود لبنان.

وبحسب ما نقلته هيئة البث الاسرائيلية "مكان" في نبأ عاجل، فإن السبب هو "تهديدات للجيش اللبناني بإطلاق النار على قوات الجيشالإسرائيلي وعلى العاملين على بناء السياج".

وبحسب "مكان" "جيش لبنان قال بأن الجيش الإسرائيلي انتهك السيادة اللبنانية".

ولم يصدر أي تأكيد لبناني على هذا الخبر الى الآن.

وخلال العامين الماضيين بنى الجيش الإسرائيلي أكثر من 40 منشأة تدريبية صغيرة تحاكي القتال في بيئة مأهولة وأحياء سكنية واضافة الى قتال في أنفاق تحت الأرض، وذلك ضمن جهوده لتنفيذ العبر المستخلصة من عملية "الجرف الصامد"، او حرب غزة عام 2014.

وتشير تقديرات أجهزة الاستخبارات العسكرية الى أن "المجموعات اللبنانية المسلحة كحزب الله يمتلكون نحو 150 ألف صاروخ، بما في ذلك عدد من الصواريخ بعيدة المدى إيرانية الصنع قادرة على ضرب المدن الإسرائيلية من الشمال إلى الجنوب".

وتحتل اسرائيل منذ حرب حزيران/يونيو 1967 منطقة مزارع شبعا المتاخمة لبلدة شبعا ويطالب لبنان باستعادتها، بينما تقول الامم المتحدة انها تعود الى سوريا، كون اسرائيل استولت عليها من الجيش السوري.

#الجيش اللبناني #الاسرائيلي #سياج

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