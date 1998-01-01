"توتر" بالعلاقات اليابانية الروسية بسبب درع صاروخي "امريكي"

وكالات - سما -



حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف من أن نظام الدفاع الصاروخي الأميركي الصنع (أيغيس) الذي قررت اليابان الحصول عليه يمكن أن يستخدم في أغراض هجومية، ذلك أن نظام إطلاق الصواريخ الخاص به مزدوج الغرض.

وقال لافروف في مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو، إن روسيا تشك في تأكيدات بأن الولايات المتحدة لن تشارك في عمليات التحكم في تشغيل النظام، مضيفا أن نشره قد يلقي بظلال على العلاقات بن موسكو وطوكيو.

وكانت اليابان قررت رسميا الشهر الماضي توسعة نظامها الدفاعي القائم على الصواريخ الباليستية بإقامة محطات رادار "أيغيس" الأميركية الصنع ووسائل اعتراض الصواريخ لمواجهة خطر متنام من صواريخ كوريا الشمالية.