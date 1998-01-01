جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

برشلونة يخسر عثمان ديمبيلي مجدداً بسبب الإصابة

الإثنين 15 يناير 2018 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يخسر عثمان ديمبيلي مجدداً بسبب الإصابة



وكالات / سما /

تعرض نجم برشلونة الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي لانتكاسة جديدة، حيث أن اللاعب سيغيب مجدداً عن الملاعب بعد تجدد إصابته على مستوى الفخذ.

وأصدر برشلونة بياناً رسمياً يؤكد فيه إصابة عثمان ديمبيلي في العضلة نصف الوترية لفخذه الأيسر، ما سيُبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع.

وشعر عثمان ديمبيلي بانزعاجات على مستوى فخذه الأيسر مع نهاية مباراة برشلونة أمام ريال سوسيداد ضمن منافسات الدوري الإسباني يوم أمس الأحد، هو الذي خضع لفحوصات طبية دقيقة في عايدة النادي صباح اليوم الاثنين.

وخاض عثمان ديمبيلي 4 مباريات فقط منذ عودته إلى الملاعب بعد تعافيه من إصابة على مستوى عضلة الفخذ, والتي خضع على إثرها لعملية جراحية في سبتمبر الماضي.

#برشلونة #عثمان ديمبيلي

أخبار ذات صلة

1487795336_881428_1487798993_noticia_normal-1

ريال مدريد يخسر خدمات فاران لفترة طويلة بسبب الإصابة

1489605215032

"عثمان ديمبيلي" يقترب أكثر من برشلونة

dembele

برشلونة يواجه مشكلة في صفقة ديمبيلي بسبب وكيله

ديمبلي

تطورات جديدة على عملية شفاء عثمان ديمبيلي

عثمان

رسمياً.. عثمان ديمبيلي يتلقى التصريح الطبي

thumb

ديمبيلي يتمرد على ناديه من اجل برشلونة

الأكثر قراءة اليوم

حماس ترد على ما أسمته " تطاول " الرئيس عباس على الزهار

بعد تأكيد الرئيس.. مصادر فلسطينية: "الرياض هي من عرضت أبوديس عاصمة لنا"

فيديو: نتنياهو يهنئ جيشه باستهداف نفق غزة ..مردخاي: لدينا معلومات عن أنفاق إضافية

الاردن: حبوب فياجرا تحت قبة البرلمان تثير عاصفة نقد لاذع

تقوم بعمليات حساسة وتنفّذ ما لا يمكن لغيرها القيام به.. كشف أسرار القوة التابعة لبن سلمان

رانيا يوسف تتمنى الزواج من منى زكي!

تشريح جثمان الشهيد ابو ثريا لإدانة اسرائيل امام محكمة الجنايات

الأخبار الرئيسية

المجلس المركزي: الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن لم تعد قائمة

المجلس المركزي

مسؤول فلسطيني يكشف: خلافات حادة في اجتماعات المجلس المركزي على قضايا جوهرية

الشهيد أحمد عبد الجابر محمد سليم

استشهاد شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في جيوس شرق قلقيلية

الجنود الاسرى

فيديو: القسام ترد على تصريحات ليبرمان و توجه رسالة لعائلات الاسرى الجنود

غزة -ارشيفية

كبار قادة الجيش والشاباك: غزة تنهار بشكل تام و يحذرون من حدوث انفجار لا يمكن السيطرة عليه

الاتصالات الفلسطينية