برشلونة يخسر عثمان ديمبيلي مجدداً بسبب الإصابة

وكالات / سما /

تعرض نجم برشلونة الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي لانتكاسة جديدة، حيث أن اللاعب سيغيب مجدداً عن الملاعب بعد تجدد إصابته على مستوى الفخذ.

وأصدر برشلونة بياناً رسمياً يؤكد فيه إصابة عثمان ديمبيلي في العضلة نصف الوترية لفخذه الأيسر، ما سيُبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع.

وشعر عثمان ديمبيلي بانزعاجات على مستوى فخذه الأيسر مع نهاية مباراة برشلونة أمام ريال سوسيداد ضمن منافسات الدوري الإسباني يوم أمس الأحد، هو الذي خضع لفحوصات طبية دقيقة في عايدة النادي صباح اليوم الاثنين.

وخاض عثمان ديمبيلي 4 مباريات فقط منذ عودته إلى الملاعب بعد تعافيه من إصابة على مستوى عضلة الفخذ, والتي خضع على إثرها لعملية جراحية في سبتمبر الماضي.