مؤشر بورصة فلسطين يسجل ارتفاعا بنسبة 0.52%

رام الله / سما /

سجل المؤشر الرئيسي في بورصة فلسطين ارتفاعا بنسبة 0.52%، اليوم الاثنين، في جلسة بلغت قيمة تداولاتها أقل من مليون دولار.

وأغلق مؤشر "القدس" تداولات الجلسة على 581.27 نقطة مرتفعا بمقدار 2.99 نقطة، مدعوما بارتفاع مؤشرات ثلاثة من القطاعات الممثلة في البورصة: الخدمات بنسبة 1.04%، والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.11%، والصناعة بنسبة 0.01%، واستقرار مؤشر قطاع التأمين، فيما كان مؤشر قطاع الاستثمار الخاسر الوحيد منخفضا بنسبة 0.01%.

ومن بين 15 شركة جرى التداول على أسهمها، ارتفعت أسهم 4 شركات، واستقرت أسهم 7 شركات، فيما اغلقت أسهم 4 شركات أخرى على تراجع.

والأسهم الرابحة هي: الاتصالات الفلسطينية، وفلسطين للاستثمار العقاري، والقدس للمستحضرات الطبية، وبنك فلسطين، واستقرت أسهم شركات: المجموعة الأهلية للتأمين، والعربية الفلسطينية للاستثمار "ايبك"، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وفلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو"، والفلسطينية للكهرباء، وبنك القدس، والبنك الوطني.

في المقابل، انخفضت أسهم شركات: مطاحن القمح، والاتحاد للإعمار والاستثمار، و"الوطنية موبايل"، وبنك الاستثمار الفلسطيني.

وشهدت البورصة في جلستها الثانية لهذا الأسبوع 173 صفقة شملت حوالي 415 ألف سهم، في تداولات بلغت قيمتها حوالي 859 ألف دولار.