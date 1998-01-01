الشرطة تضبط 27 مغلف من مادة الماريجوانا المخدرة بحوزة تاجر في الخليل

الخليل / سما /

ضبطت الشرطة اليوم 27 مغلف بداخلها مادة الماريجوانا المخدرة بحوزة تاجر مخدرات والقت القبض عليه في مدينة الخليل .

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وبناء على معلومات توافرت للشرطة تفيد بوجود كمية من المخدرات بحوزة تاجر ينوي بيعها ويقوم بتخزينها في منزله , بناء على ذلك تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش المنزل وضبط ما بداخله من مخدرات " .

وأضاف البيان بأنه وحين وصول شرطة مكافحة المخدرات لمنزل المشتبه به , سارعت لإلقاء القبض على صاحبه , وبتفتيش المنزل اصولا تم ضبط 27 مغلف وتبين بعد فحصها انها عبارة عن مادة الماريجوانا المخدرة والتي كانت معدة للبيع , حيث اعترف المشتبه به بحيازته لهذه المخدرات بهدف الاتجار بها .

هذا وأكد البيان توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .