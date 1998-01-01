رسمياً .. الاتحاد الفرنسي يوقف الحكم توني شابرون

وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الفرنسي كما كان متوقعاً عن إيقاف الحكم توني شابرون على خلفية الأفعال الغير مسؤولة التي قام بها خلال قيادته لمباراة نانت وباريس سان جيرمان يوم أمس الأحد ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الفرنسي.

واجتمعت لجنة الحكام في الاتحاد الفرنسي مع المديرية التقنية للتحكيم بشكلٍ عاجل صباح اليوم الاثنين، حيث تم الخروج بقرار إيقاف توني شابرون حتى إشعار آخر وإبعاده عن قيادة أي مباريات محلية في الوقت الراهن وإلى غاية الوصول إلى قرارٍ نهائي في حالته.

وتم سحب إسم الحكم توني شابرون من طاقم قيادة مباراة أنجيه وتروا يوم الأربعاء المقبل في الدوري الفرنسي، كما أن الحكم أصبح مهدداً بشطب إسمه نهائياً من لوائح الاتحاد الفرنسي مع نهاية الموسم.

وكان توني شابرون قد حاول ركل مدافع نانت البرازيلي دييجو كارلوس، كما قام بطرده مباشرة في قرارٍ أثار الكثير من الجدل وذلك بعد صدام عفوي بين الحكم واللاعب خلال سير اللعب.