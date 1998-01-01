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غزة: طلاب جامعة بولتيكنيك يناشدون الوزير صيدم لانهاء معاناتهم

الإثنين 15 يناير 2018 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: طلاب جامعة بولتيكنيك يناشدون الوزير صيدم لانهاء معاناتهم



رام الله/سما/

ناشد طلاب جامعة بولتيكنيك المستقبل في قطاع غزة تخصص تصوير طبي " فنى أشعة دبلوم" عام 2014، وزير التربية والتعليم الدكتور صبري صيدم، الاعتراف بهم وبالكلية  الجامعية الغير معترف بها من قبل الوزارة .

وقال احد الطلاب الخريجين في مناشدة عاجلة لوكالة " سما"، ان كافة الطلاب الخريجين من الكلية يعانوا من مشكلة عدم الاعتراف، مؤكدين ان الجامعات الفلسطينية ترفض رفضا تاما تجسيرهم لاكمال دراستهم الجامعية، كما ان المراكز الخاصة ترفض استقبالهم .

واوضح انه  لا يوجد  لهم أسماء على  قائمة شؤون الموظفين على الرغم من تقديمهم امتحان مزاولة المهنة وتم اجتيازه بنجاح، ولديهم  كافة الاوراق والمستندات التى تثبت صحة كلامهم.

 واشار الطلاب الى ان مايعانونه هو عدم الاعتراف بهم وبتخصصهم، موضحين بان الرد على تساؤلاتهم "ان قضيتكم سياسية"

وقال احد  الطلاب :" نريد  الاعتراف بنا  والحصول على  وظيفة مضيفا :" انا تخرجت من الجامعة منذ اربع سنوات وحصلنا على الشهادة الجامعية الغير معترف بها وغير مرحب بها  من الجامعات والمؤسسات.

وقال طالب اخر :"  نريد حل جذري لقضيتنا وعددنا 50 طالب، موضحا ان احدى الجامعات الفلسطينية  رفضت استقبالنا وتجسيرنا والسبب " اننا لا نستقبل دبلوم فني اشعة "،قائلا " نحن درسنا وتعبنا طالبونا باعادة دراسة الثانوية العامة  تخصص " علمي" فهل يعقل ذلك؟ ينظرون الينا كخريجين دبلوم نظرة دونية بعدم امتلاكنا العلم والخبرة والكفاءة اللازمة، مع العلم اننا درسنا مايدرس لطلبة البكالوريوس.

#صيدم #طلاب #مناشدة

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