الاحتلال يعلن عن إحباط تهريب الآلاف من الملابس عسكرية لغزة

القدس المحتلة / سما /

أعلنت دائرة الجمارك الإسرائيلية في ميناء أسدود، اليوم الاثنين، عن إحباط تهريب الآلاف من الملابس والسترات العسكرية إلى قطاع غزة.

وبحسب بيان لدائرة الجمارك، فإنه في إطار النشاط لمفتشيها كشف عن آلاف الملابس والسترات العسكرية في حاوية كانت ستنقل لغزة عبر معبر "كرم أبو سالم".

وأشارت إلى أنه تم العثور على آلاف الأزواج من الأحذية العسكرية الخاصة والآلاف من المعاطف الحرارية الخاصة بالتمويه العسكري، مشيرا إلى أن هذه الشحنة وصلت من الصين لأحد التجار.

وقالت الدائرة أنها تبذل جهودا كبيرة لوقف تسليح حماس والمنظمات المسلحة بغزة. مشيرةً إلى أنها ضبطت عشرات الآلاف من المواد العسكرية العام الماضي.