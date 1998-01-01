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الاحتلال يعلن عن إحباط تهريب الآلاف من الملابس عسكرية لغزة

الإثنين 15 يناير 2018 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعلن عن إحباط تهريب الآلاف من الملابس عسكرية لغزة



القدس المحتلة / سما /

أعلنت دائرة الجمارك الإسرائيلية في ميناء أسدود، اليوم الاثنين، عن إحباط تهريب الآلاف من الملابس والسترات العسكرية إلى قطاع غزة.

وبحسب بيان لدائرة الجمارك، فإنه في إطار النشاط لمفتشيها كشف عن آلاف الملابس والسترات العسكرية في حاوية كانت ستنقل لغزة عبر معبر "كرم أبو سالم".

وأشارت إلى أنه تم العثور على آلاف الأزواج من الأحذية العسكرية الخاصة والآلاف من المعاطف الحرارية الخاصة بالتمويه العسكري، مشيرا إلى أن هذه الشحنة وصلت من الصين لأحد التجار.

وقالت الدائرة أنها تبذل جهودا كبيرة لوقف تسليح حماس والمنظمات المسلحة بغزة. مشيرةً إلى أنها ضبطت عشرات الآلاف من المواد العسكرية العام الماضي.

#الاحتلال #تهريب #ملابس

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