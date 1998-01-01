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5 خطوات لتسجيل بصمة وجه سريعة على "آيفون X"

الإثنين 15 يناير 2018 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
5 خطوات لتسجيل بصمة وجه سريعة على "آيفون X"



وكالات / سما /

إذا بحثنا عن أكثر خاصية في هاتف "آيفون X" تستلزم الكثير من الوقت لإعادة ضبطها بعد فقدانها، فهي "بصمة الوجه".

ولكن كشف موقع "بي جي آر"، أن سبب معاناة الكثير من ضبط "بصمة الوجه" عبر "آيفون X"، هو اتباعهم لطريقة خاطئة في مسك الهاتف، أثناء التسجيل، وهي بوضعه بحاذاة وجوههم.

وينصح الموقع، باتباع الخطوات التالية، من أجل تسجيل "بصمة وجه" من الصعب فقدانها على هاتف "آيفون X"، ومن دون معاناة:

1) اذهب إلى "الإعدادات"

2) انقر على Tap Face ID & Passcode"

3) أدخل رمزك السري "Passcode"

4) لا تختر خاصية "Require Attention for Face ID"، لأنك إذا اخترتها، فإن الهاتف لابد أن يتأكد من أن عينيك تنظران إليه بشكل مباشر، لكي تنفتح شاشته.

وفي حال أن هاتفك "آيفون X"، يملك نظام تشغيل "iOS 11.0.1"، فلابد أن تجري تحديثا إلى النسخة "iOS 11.1"، من أجل إيجاد هذه الخاصية.

5) وأخيرا وهنا تكمن الخدعة، قم بتسجيل ملامح وجهك، بالنظر إلى كاميرا الهاتف، بعد وضعه بمحاذاة بطنك، أو ناحية خصرك، وليس بالنظر إليه بشكل مباشر، وانسى تماما فكرة أنك تلتقط صورة "سيلفي" جيدة.

وباتباعك للخطوات الخمس السابقة، ستضمن تسجيل بصمة لوجهك بشكل أسرع، وتحمل أدنى شكوك حول شخصيتك.

وطرح هاتف "آيفون X"، من تصميم شركة "آبل" الأمريكية، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وهو الأغلى سعرا من بين كل طرازات هاتف "آيفون"، إذ يبلغ سعره 1000 دولار أمريكي.

#آيفون X #بصمة

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