كيف تتجاوزي المشكلات التي تحدث بينك أنت وزوجك

وكالات / سما /

عادة ما تمر العلاقة الزوجية بالعديد من المشاكل والمعضلات التي قد تؤدي إلى نتائج كارثية على الزوجين في الكثير من الأحيان، وتعمل على تقويض بنيان الأسرة وتفككها وانهيارها، ولكي يتجنب الزوجان النتائج السلبية التي تنجم عن خلافاتهما، لا بد لهما من أن يتعرفا على سبل التعامل السليم مع هذه الخلافات، وعدم الانجرار وراء عواطفهما أثناء تجاوز المشكلات العالقة بينهما.



فيما يلي 5 أفكار مفيدة لتجاوز المشاكل بين الزوجين، بحسب ما ورد في موقع "سايكولوجي توداي" الإلكتروني:



1- التعاطف مع الطرف الآخر

ينبغي عليك أن تضع نفسك مكان الطرف الآخر وتتعاطف مع شكواه إن كانت منطقية، وأن تقدم له الاعتذار إن كنت السبب في المشكلة، وسيكون اعتذارك صادقاً إن فهمت مشاعر الطرف الآخر.



2- الانصات بعناية

في سبيل تجاوز الخلاف مع شريك حياتك ينبغي عليك أن تستمع لوجهة نظره بعناية، وأن تحاول عدم مقاطعته حتى ينتهي من كلامه، عندها يمكنك أن تبدأ مناقشته بشكل حضاري وهادئ دون اللجوء إلى العنف أو الكلام الجارح. وفي النهاية عليك أن تحاول إيجاد حل ينهي المشكلة بينكما.



3- الاعتذار عن الضرورة

إن صدرت منك أي إساءة تجاه شريك حياتك، ينبغي أن تقدم اعتذاراً صادقاً وصريحاً عما بدر منك، وأن تسعى للتقرب منه والتودد إليه عبر العبارات الودودة والتعبير المخلص عن مشاعرك تجاهه.



4- مواجهة الطرف الآخر

بعد تجاوز الفترة العصيبة من الخلاف مع شريك حياتك، من الضروري أن تواجهه وتشرح له وجهة نظرك تجاه المشكلة، وتقدم له تبريرات منطقية لسبب نشوء الخلاف بينكما.



5- الوصول إلى توافق

يتطلب الوصول إلى توافق وحل يرضي الطرفين، نقاشاً هادئاً وعقلانياً بينهما، لذا حاول أن تعمل على حل الخلاف مع شريك حياتك بعيداً عن التوتر، وتجنب تجاهل حل المشكلة لأنها ستطفو على السطح ثانية إن لم يتم حلها.