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أب أردني يرفض تسلم مولوده من المستشفى!

الإثنين 15 يناير 2018 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أب أردني يرفض تسلم مولوده من المستشفى!



غرائب و عجائب

رفض رب أسرة أردني تسلم مولوده الجديد، في إحدى المستشفيات بالعاصمة عمان.

ورفض الأب تسلم ابنه، بعدما اكتشف أن عليه دفع مبلغ مالي كبير، حسب صحيفة جراسا الأردنية.

ولا يستطيع الأب دفع فاتورة الولادة والتي بلغت 1000 دينارا أردنيا.

وقال مصدر طبي إن المستشفى أبلغت والد الطفل بتكلفة الولادة قبل العملية.

ووافق رب الأسرة على دخول زوجته إلى المستشفى بعدما علم بسعر الولادة فيها وهو 250 دينارا.

لكن وصلت تكلفة الولادة إلى ألف دينار، بسبب العملية القيصرية التى أجريت لزوجته.

وأبلغ الزوج المستشفى أنه لا يستطيع دفع المبلغ المطلوب، ولذا عليهم، القيام بتربية الطفل والاعتناء به، وترك المولود في المستشفى.

وتفاوضت إدارة المستشفى مع والد الطفل لتقسيط المبلغ.

وتتراوح تكلفة الولادة في الأردن حاليا ما بين 300 إلى 650 دينارا حسب كل حالة.

وأكد تقرير لوزارة الصحة الأردنية أن عدد الولادات التي تمت في مستشفيات وزارة الصحة في مختلف محافظات المملكة لعام ٢٠١٦ بلغت ٧٢١٦٨ حالة ولادة منها ١٩٦٧٠ حالة ولادة قيصرية وبنسبة ٢٧.٢% من مجموع الولادات، في حين شهد عام ٢٠١٥ حوالي ٧٦٢٥٠ حالة ولادة منها ٢٠٤٥١ حالة ولادة قيصرية وبنسبة ٢٦.٨% من مجموع الولادات.

#أردني #المستشفى

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