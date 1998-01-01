9 أماكن أقذر مما تتصورون!

وكالات / سما /

قد يعتقد كثيرون أن الحمامات هي أكثر الأماكن قذارة في مكتب العمل، لكن ذلك ليس الحقيقة الكاملة، إذ أن هناك أماكن أكثر قذارة في أرجاء المكتب قد لا تكون متوقعة، ومن وعاء القهوة إلى صنبور الماء، مروراً بلوحة المفاتيح، وفأرة الحاسوب، إليكم أقذر الأماكن في المكتب .

1. وعاء القهوة

يكفي التفكير في كل الأيدي التي تلمس مقبض وعاء القهوة كل يوم. وهناك احتمال كبير بأن لا تكون جميع هذه الأيدي نظيفة بنسبة 100 في المائة. وتحتوي 48 في المائة من أواني القهوة على البكتيريا الضارة على سطحها، لذلك تأكدوا من غسل أيديكم بعد كل استخدام.

2. فأرة الحاسوب

فأرة الكمبيوتر من أكثر الأدوات استخداماً في المكتب كل يوم. 38 في المئة من فأرات الحاسوب في حاجة إلى تنظيف مستمر لأنها بالغة القذارة.

3. كرسي الحمام

من الطبيعي أن يكون كرسي الحمام من بين أقذر الأماكن نظراً لوظيفته، لذا من الضروري جداً تنظيفه قبل استخدامه.

4. آلات البيع الأوتوماتيكية

قد تكونون سعداء بوجود آلة بيع في المكتب، لكن الكثير من الأصابع تلمس أزرارها طوال الوقت، وهو ما يجعل سطحها غير صحي. ويشير تقرير "ماشابل" إلى أن 21 في المئة من جميع أزرار آلة البيع لديها فرصة كبيرة لنشر المرض.

5. نوافير الماء

يتم استخدام نوافير المياه إلى حد كبير من قبل الجميع في المكتب، فهي مجانية ومنعشة، لكن 23 في المئة من أزرار نافورة المياه تحتوي على بكتيريا كافية لتصيبكم بالمرض.

6. الثلاجات

سواء كنتم تخزنون الغداء في ثلاجة المكتب أو بعض الحليب لكوب من الشاي، فإن التعامل مع باب الثلاجة يعني التعامل مع الجراثيم. إذ تتسبب كثرة الأيدي في مستويات خطيرة من البكتيريا والأمراض.

7. لوحات المفاتيح

27 في المئة من لوحات المفاتيح التي تم اختبارها تعدى مستوى التلوث فيها المقياس 300، ويبدو ذلك واضحاً للعيان من تلوث المفاتيح وفتات الطعام عليها.

8. الأفران الكهربائية

48 في المئة من جميع مقابض أبواب الأفران الكهربائية تسبح في الجراثيم، ستحتاجون لغسل أيديكم وتطهير المقبض في أسرع وقت ممكن.

9. حوض المطبخ/الحمام

ملاذٌ شهيرٌ للبكتيريا، لا يمكنكم تشغيل الصنبور في الحمام بأيدٍ نظيفة، وهو مكان بقايا الطعام والأطباق القذرة. 75 في المئة من الصنابير في المكاتب عليها أمراض كافية لتجعلكم مرضى حقاً، لذا نظفوها باستمرار.