اطلاق فعاليات برنامج تخضير فلسطين من جنين

جنين / سما /

أعلن نائب محافظ جنين كمال ابو الرب وبالتعاون مع مديرية زراعة جنين اليوم الاثنين، عن انطلاق فعاليات برنامج تخضير فلسطين تحت شعار "الزراعة في فلسطين تاريخ وحضارة" في يذكرى يوم الشجرة بساحة نصب الشهيد مقابل مقر المحافظة.

جاء ذلك تحت رعاية محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان ووزير الزراعة الدكتور سفيان سلطان، بحضور مدير الزراعة احمد عبد الوهاب، ومحيي الدين عطير مدير عام الشكاوي في وزارة الزراعة، وممثلين عن المؤسسات الرسمية ومدراء العلاقات العامة والأجهزة الأمنية وعدد من طاقم الموظفين في مديرية الزارعة والمحافظة.

وأكد أبو الرب أهمية هذه الفعالية للحفاظ على الأرض تأكيدا على المعاني التي يحملها هذا اليوم.

وأضاف" هذا اليوم بالنسبة لنا كفلسطينيين يعبر عن تمسكنا بأرضنا ومقاومة الاحتلال بزارعة شجرة الزيتون، مقابل كل شجرة يقتلعها الاحتلال ومستوطنيه".

وشدد أن غرس الأشجار هو غرس لمفاهيم الارتباط بالأرض ونحقق طموحنا وأهدافنا الوطنية بإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وإنهاء الاحتلال.

وأطلق بعض المشاركين تسمية أشجار الزيتون بأسماء كل من الشهيد أبراهيم أبو ثريا، والأسيرة إسراء جعايص، والطفلين الأسيرين عهد التميمي ومحمد مناصرة، وشجرة القدس.