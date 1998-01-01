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رأفت يدعو لتنفيذ قرارات القمم العربية بقطع العلاقات

الإثنين 15 يناير 2018 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت اليوم الاثنين، ان مجريات جلسة المجلس المركزي ستشهد تقديم مداخلات من كافة القوى السياسية والشخصيات المستقلة حول المطلوب من المجلس اتخاذه ومناقشة التقرير الذي سيقدمه امين سر اللجة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وشدد رأفت على اهمية دعوة المجلس المركزي للدول العربية والاسلامية لتنفيذ قرارات القمم العربية في عمان عام 1980، وبغداد في عام 1990، والقاهرة عام 2000، والداعية لقطع كل اشكال العلاقات مع الدول التي تعلن القدس عاصمة لدولة الاحتلال وتنقل سفارتها اليها.

وأكد لاذاعة "صوت فلسطين" أنه لم يعد كافيا الاكتفاء برفض اعلان ترامب ولا بد من اقترانه بمواقف وخطوات عملية من الدول العربية والاسلامية.

واضاف انه سيجري متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة برعاية مصر، ومن ضمن ذلك العمل على عقد دورة للمجلس الوطني بمشاركة القوى السياسية والاتحادات الشعبية، معربا عن امله بأن يتم التوصل سريعا لعقد هذه الدورة، لتمهد لاحقا لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة لانتخابات المجلس الوطني.

#صالح رأفت

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