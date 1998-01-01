جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

هكذا يمكنك تشغيل واتساب على هاتفين في وقت واحد

الإثنين 15 يناير 2018 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا يمكنك تشغيل واتساب على هاتفين في وقت واحد



وكالات / سما /

يملك تطبيق واتساب العديد من المزايا الرائعة التي قد تخفى على عدد كبير من المستخدمين، ومن هذه المزايا نذكر ميزة تشغيل حساب واتساب على جهازي هاتف في وقت واحد، حيث يحتاج المستخدم بداية إلى تأكيد اتصال الهاتفين بشبكة الإنترنت، إما عن طريق شبكة الواي فاي أو عن طريق البيانات.

خطوات تشغيل حساب واتساب على جهازي هاتف في وقت واحد

قبل البدء بسرد الخطوات، سنقوم بترميز الهواتف، حيث سنرمز للهاتف الذي يحمل حساب واتساب بالرمز "1"، أما الهاتف الثاني سيحمل الرمز "2"، والآن لنبدأ الخطوات:

• تأكد من حصولك على آخر تحديث ممكن للتطبيق.

• قم بفتح المتصفح في الهاتف رقم 2، أيًا كان المتصفح الذي تستخدمه، ثم انتقل إلى WhatsApp Web.

• قم بفتح إعدادات المتصفح، وقم بتفعيل خيار العرض بإصدار سطح المكتب.

• سيظهر لك رمز الاستجابة السريعة QR code.

• الآن انتقل إلى الهاتف رقم 1، قم بالدخول إلى تطبيق واتساب، ثم اتجه إلى الخيارات، وقم بالنقر على واتساب ويب.

• قم بمسح QR code الموجود في الهاتف رقم 2 باستخدام الهاتف رقم 1.

• بعد إتمام عملية المسح ستتمكن من استخدام الحساب على الهاتفين في آن واحد.

• يتوجب عليك في كل مرة تريد الدخول إلى الحساب من الهاتف رقم 2، إغلاق المتصفح ثم الدخول إليه من جديد.

كيف تعرف أنك الوحيد الذي يستخدم حساب واتساب الخاص بك؟

العملية بسيطة جدًا، كل ما يتوجب عليك فعله هو الدخول إلى التطبيق ثم الاتجاه إلى الخيارات بعدها قم بالنقر على WhatsApp Web، في حال لم يظهر لك أي جهاز متصل وطُلب منك إدخال QR code، فأنت في آمان، أما في حال ظهر لك أي جهاز أو متصفح لم تقم بإضافته، فعليك إزالته على الفور.

#واتساب

أخبار ذات صلة

هكذا يمكنك التجسس على الهواتف

860x484

هكذا تقرأ الرسائل المحذوفة على واتساب

860x484

هكذا يمكنك تفعيل الوضع الليلي على متصفح "كروم"

860x484 (6)

هكذا يمكنك اكتشاف أصدقاء جدد على "فيسبوك"!

يوتيوب

الآن.. يمكنك التراسل عبر اليوتيوب

جوجل : يمكنك تصفح اليوتيوب دون إنترنت!

الأكثر قراءة اليوم

الاردن: حبوب فياجرا تحت قبة البرلمان تثير عاصفة نقد لاذع

ليبرمان يهدد: سندمر كل أنفاق حماس الهجومية قبل نهاية 2018 وسنقلص قدراتها الاستراتيجية

تشريح جثمان الشهيد ابو ثريا لإدانة اسرائيل امام محكمة الجنايات

رانيا يوسف تتمنى الزواج من منى زكي!

معاريف : ترامب يخفض نصف المساعدات المالية للاونروا

أب أردني يرفض تسلم مولوده من المستشفى!

الإمارات تكذّب الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني وتأسف لافتراءاته

الأخبار الرئيسية

الشهيد أحمد عبد الجابر محمد سليم

استشهاد شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في جيوس شرق قلقيلية

الجنود الاسرى

فيديو: القسام ترد على تصريحات ليبرمان و توجه رسالة لعائلات الاسرى الجنود

غزة -ارشيفية

كبار قادة الجيش والشاباك: غزة تنهار بشكل تام و يحذرون من حدوث انفجار لا يمكن السيطرة عليه

القسام - حماس

معاريف: اسرائيل تدفع حماس الى الزاوية وردها على تدمير النفق سيقود لتصعيد يخرج عن السيطرة

نفق غزة - ارشيفية

فيديو: نتنياهو يهنئ جيشه باستهداف نفق غزة ..مردخاي: لدينا معلومات عن أنفاق إضافية

الاتصالات الفلسطينية