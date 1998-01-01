جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

فيديو.. فئران تنهش أموال الصراف الآلي

الإثنين 15 يناير 2018 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. فئران تنهش أموال الصراف الآلي



غرائب و عجائب

انتشر على وسائل التواصل الإجتماعي مقطع فيديو أظهر قيام مجموعة من الفئران بالإختباء في خزان صراف آلي لاحدى البنوك في العاصمة الكازاخستانية.

وأفاد مسؤولون في المصرف أن الفئران وصلت الى خزان الصراف الألي من خلال فتحة صغيرة أوصلت الفئران الى الخزان الذي يحوي أموال الصراف الآلي، ورجح المسؤولون أن سبب وصول الفئران الى الخزان جاء نتيجة البرد القارس وموجة الصقيع التي تضرب كازاخستان.

وأظهر مقطع الفيديو خزان المصرف الآلي وداخله أموال ممزقة ومأكولة جزء منها ومن تحتها كانت الفئران مختبئة.

وبحسب المصرف فإن المبلخ الذي استطاعت الفئران نهشه يبلغ حوالي 300 دولار أمريكي.

#فئران #الصراف الالي

أخبار ذات صلة

الكلاب تنهش طفلا

فيديو.. الكلاب تنهش طفلا حتى الموت والمواطنون يكتفون بالتصوير

فئران عملاقة تلتهم طفلة حية!

بول وسموم فئران تستخدم في مستحضرات تجميل

فيس بوك تختبر خدمة الدفع الآلي عبر الهواتف الذكية

مدّعو النبوة في زيمبابوي .. أموال سهلة ونفوذ كبير

فيديو: مذيعة شهيرة تنشر فيديو لها ولصديقاتها يرقصن في بيت صديقتهن!

الأكثر قراءة اليوم

الاردن: حبوب فياجرا تحت قبة البرلمان تثير عاصفة نقد لاذع

ليبرمان يهدد: سندمر كل أنفاق حماس الهجومية قبل نهاية 2018 وسنقلص قدراتها الاستراتيجية

تشريح جثمان الشهيد ابو ثريا لإدانة اسرائيل امام محكمة الجنايات

رانيا يوسف تتمنى الزواج من منى زكي!

معاريف : ترامب يخفض نصف المساعدات المالية للاونروا

أب أردني يرفض تسلم مولوده من المستشفى!

ليندسي لوهان تنتقل إلى السعودية لسبب صادم

الأخبار الرئيسية

الشهيد أحمد عبد الجابر محمد سليم

استشهاد شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في جيوس شرق قلقيلية

الجنود الاسرى

فيديو: القسام ترد على تصريحات ليبرمان و توجه رسالة لعائلات الاسرى الجنود

غزة -ارشيفية

كبار قادة الجيش والشاباك: غزة تنهار بشكل تام و يحذرون من حدوث انفجار لا يمكن السيطرة عليه

القسام - حماس

معاريف: اسرائيل تدفع حماس الى الزاوية وردها على تدمير النفق سيقود لتصعيد يخرج عن السيطرة

نفق غزة - ارشيفية

فيديو: نتنياهو يهنئ جيشه باستهداف نفق غزة ..مردخاي: لدينا معلومات عن أنفاق إضافية

الاتصالات الفلسطينية