فيديو.. فئران تنهش أموال الصراف الآلي

غرائب و عجائب

انتشر على وسائل التواصل الإجتماعي مقطع فيديو أظهر قيام مجموعة من الفئران بالإختباء في خزان صراف آلي لاحدى البنوك في العاصمة الكازاخستانية.

وأفاد مسؤولون في المصرف أن الفئران وصلت الى خزان الصراف الألي من خلال فتحة صغيرة أوصلت الفئران الى الخزان الذي يحوي أموال الصراف الآلي، ورجح المسؤولون أن سبب وصول الفئران الى الخزان جاء نتيجة البرد القارس وموجة الصقيع التي تضرب كازاخستان.

وأظهر مقطع الفيديو خزان المصرف الآلي وداخله أموال ممزقة ومأكولة جزء منها ومن تحتها كانت الفئران مختبئة.

وبحسب المصرف فإن المبلخ الذي استطاعت الفئران نهشه يبلغ حوالي 300 دولار أمريكي.