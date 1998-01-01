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المدافع محمد صالح يوقع للفيصلي الأردني

الإثنين 15 يناير 2018 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المدافع محمد صالح يوقع للفيصلي الأردني



رام الله / سما /

توصل مدافع المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم، ولاعب نادي أهلي الخليل، محمد صالح، إلى اتفاق رسمي مع الفيصلي الأردني، للعب في صفوف الفريق لمدة موسم ونصف.

وكتب صالح على صفحته عبر موقع فيس بوك: "أنا فيصلاوي" ما يشير إلى الاتفاق الرسمي مع الفريق الأردني الذي يتدرب في صفوفه منذ نحو أسبوع.

وتأخر الإعلان عن الاتفاق، إلى حين إنهاء الاتفاق مع المدير الفني نيبوشا مدرب الزمالك السابق، والذي سبق له ان درب الفيصلي الأردني وقاده لنهائي البطولة العربية للأندية في مصر الصيف الماضي.

وحسب الاتفاق، فقد وقع صالح مع الفيصلي، أمس الأحد، لمدة موسم ونصف.

ومنح نادي أهلي الخليل اللاعب الضوء الأخضر للاحتراف الخارجي في صفوف نادي الفيصلي الأردني، بعد سنوات من ارتداء قميص أهلي الخليل، بعد انتقاله إليه قادماً من صفوف نادي غزة الرياضي.

#محمد صالح #الفيصلي

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