"شباب خانيونس" يعتلي صدارة الممتازة بغزة

غزة / سما /

اعتلى فريق شباب خانيونس "النشامى" صدارة الدوري الممتاز بغزة، بعد فوزه على مستضيفه الصداقة بثلاثية لهدف، مساء الأحد في ملعب فلسطين بمدنية غزة.

وجاء فوز النشامى ضمن مباريات المرحلة 12 "الأولى إيابا"، من دوري الدرجة الممتازة، بعد أن سجل ثلاثية شباب خانيونس "أمجد أبو شقير" هدفان في الدقيقة الـ 8 و34 على التوالي، ومحمد أبو موسى ركلة جزاء نفذها بالدقيقة 63، بينا أحرز هدف الصداقة المحيد محمد أبو حسنين في الدقيقة 84، وأضاع زميله محمد بركات ركلة جزاء بالدقيقة 88.

وبعد الفوز، رفع "النشامى" رصيده إلى 25 نقطة معتليً صدارة الممتازة موقتاً، وتجمد رصيد الصداقة عند 42 نقطة في المركز الثاني "مؤقتا.

وكان حكم المباراة الدولي سامح القصاص للساحة، وساعده الدوليان حسام الحرازين، ومحمود الصواف للخطوط، ونادر الحجار رابعاً.

تعادل سلبي

وتعادل شباب رفح "الزعيم، مع نظيره خدمات الشاطئ "البحرية"، دون أهداف، ليخرج الفريقين بنقطة واحدة فقط.

ورفعت النقطة رصيد الزعيم إلى 15 نقطة محتلاً المركز السادس، بينما حصل البحرية على النقطة الـ 12 ليصعد للمركز التاسع "مؤقتاً".

وقاد المباراة تحكيماً الدولي عماد مرجان للساحة، ومساعديه للخطوط محمد الغول وأمجد لقان، ورابعاً خالد أبو الخير.

الأولى

وبالانتقال إلى دوري الدرجة الأولى، حصد خدمات النصيرات، العلامة الكاملة أمام ضيفه بيت حانون الأهلي، بعد أن حقق فوزاً بهدفين نظيفين بملعب النصيرات البلدي وسط القطاع.

وسجل هدفي الغواصات أحمد عجوز، وطارق الهور في الدقيقتين الـ 70 و80، ليرتع رصيد الفريق إلى 19 نقطة في المركز الخامس، وبفارق، الأهداف خلف بيت لاهيا والزيتون، وأمام التفاح، بينما تجمد رصيد "الحوانين" عند 14 نقطة بالمركز 14.