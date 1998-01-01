أهلي الخليل يجدد تعاقده مع شعبان والبطران

الخليل / سما /

أعلن نادي أهلي الخليل، التوصل لاتفاق نهائي يضمن به بقاء نجميه الدوليين شادي شعبان، وإسلام البطران حتى انتهاء الموسم الحالي.

وقدّم الأهلي، اللاعبين بشكل رسمي لجماهيره من خلال صفحته الرسمية، بحضور رئيس النادي حيان القواسمي، ونائب الرئيس ناصر الشيوخي، وقائد الفريق فادي دويك.

ونجحت الإدارة، في إقناع شعبان، بعدم الاحتراف في صحم العُماني، وكذلك بالنسبة لإسلام البطران الذي احترف من قبل في صفوف وادي دجلة المصري

وتتطلع إدارة أهلي الخليل، بالاتفاق مع المدرب عمار سلمان للحفاظ على نجوم الفريق، بعد رحيل جوناثان سوريا لصفوف هلال القدس، وتوجه المدافع الدولي محمد صالح للأردن للاحتراف في صفوف الفيصلي الأردني

ويحتل أهلي الخليل، المركز الرابع على سلم ترتيب أندية دوري المحترفين بـ19 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر، شباب الخليل.