هيئة الأسرى: الأسير رزق رجوب يعلق اضرابه المفتوح عن الطعام

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح الأثنين، أن الأسير المسن رزق الرجوب (61 عاماً) من بلدة دورا قضاء الخليل، قد علق اضرابه المفتوح عن الطعام، بعد وعودات من إدارة السجون الإسرائيلية بانهاء الاعتقال الإداري بحقه.

وأوضحت الهيئة أن الأسير الرجوب اعتقل بتاريخ 27/11/2017، وتفاجأ بعرض محكمة عوفر العسكرية، الذي رفضه جملة وتفصيلا بإبعاده خارج البلاد، أو تحويله للاعتقال الإداري، ليشرع رجوب بالإضراب عن الطعام رفضا لهذه الخيارات بتاريخ 23/12/2017.

وأضافت الهيئة أن قوات الاحتلال قامت قبل أربعة شهور باقتحام منزل المسن الرجوب، وصادرت مركبيتن تعود ملكيتهما له، كما تم مصادرة مركبة أخرى عند اعتقاله.

يذكر أن المسن رجوب أب لخمسة أبناء وأسير محرر، تعرض لعدة اعتقالات أمضى خلالها 23 عاماً في سجون الاحتلال، منها 10 أعوام قضاها في الاعتقال الإداري.