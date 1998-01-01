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سانشيز أراد اليونايتد قبل انتقاله إلى برشلونة!

الإثنين 15 يناير 2018 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سانشيز أراد اليونايتد قبل انتقاله إلى برشلونة!



وكالات / سما /

بعدما أكدت الصحف اقتراب أليكسيس سانشيز من الانتقال إلى مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الشتوية الحالي، أصبح الحديث الآن عن اقترابه من الانتقال إلى مانشستر يونايتد بسبب رفض السيتي دفع 35 مليون باوند لشراء لاعب ينتهي عقده بعد نهاية الموسم الحالي!

في عام 2010 عندما كان سانشيز لاعباً في أودينيزي، أشارت الصحف إلى أنه كان ينال إعجاب أليكس فيرجسون مدرب اليونايتد في ذلك الوقت، وذلك بعدما شاهد أداء اللاعب في كأس العالم 2010، وأكد أحد زملائه في منتخب تشيلي أن أليكسيس يحلم باللعب مع الشياطين الحمر، فهل اقترب من تحقيق هذا الحلم؟!

مع انتشار التقارير التي تؤكد اقترابه من فريق جوزيه مورينيو، أعادت الصحف نشر تصريح زميل سانشيز الذي رفض ذكر اسمه، ففي عام 2010 قال أحد زملائه في منتخب بلاده: “كل ما يريده أليكسيس هو اللعب في مانشستر يونايتد، إنه مستعد لفعل أي شيء من أجل تحقيق ذلك”!

وفي عام 2011 انتقل اللاعب إلى برشلونة ثم انتقل إلى آرسنال في عام 2014، وقد يحقق حلمه في عام 2018!

#أليكسيس سانشيز #برشلونة

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