جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بوكيتينو يغازل ريال مدريد

الإثنين 15 يناير 2018 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوكيتينو يغازل ريال مدريد



وكالات / سما /

أبدى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، سعادته داخل قلعة "السبيرز"، إلا أنه لم يستبعد الرحيل عن الفريق اللندني في وقت ما.

وقال بوكيتينو في تصريحات لإذاعة "أوندا ثيرو" الإسبانية عندما سئل عن إمكانية تدريبه لريال مدريد: "أنا سعيد في توتنهام، لكن كرة القدم سوف تأخذني حيث تريد".

وعن مهاجمه الدولي الإنجليزي هاري كين والمطلوب في ريال مدريد حسب التقارير الصحفية قال: "منذ أن ظهر بدأ في إظهار جودته على الفور، بعد ثلاث سنوات في توتنهام لقد كسر كل الأرقام".

وعن البرازيلي فيليب كوتينيو الذي انتقل إلى برشلونة قادما من ليفربول قال: "أعرفه منذ أن كنت في إسبانيول، عملت معه ستة أشهر عندما كان عمره 17 عاما".

ويمر ريال مدريد بفترة سيئة على مستوى النتائج في "الليغا"، حيث يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، وأصبح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي مهددًا بفقدان منصبه بنهاية الموسم الحالي.

#بوكيتينو

أخبار ذات صلة

img_jagsirvent_20170226-170344_imagenes_md_propias_jagsirvent_a27-kHgD-U42877537949npC-980x554@MundoDeportivo-Web

ريال بيتيس يقدم شكوى رسمية ضد حكم مباراته أمام ريال مدريد

ريال مدريد يسحق ريال بيتيس بخماسية نظيفة (فيديو)

[فيديو] ريال مدريد يكتسح ريال بيتيس بسداسية

ريال مدريد يفوز على ريال سوسييداد بخماسية

فوز ريال مدريد على باريس سان جرمان

ريال مدريد يفوز على غرناطة

الأكثر قراءة اليوم

الديمقراطية تكشف : فشل لجنتين لإقرار ورقة سياسية لجلسة المركزي

أمناء سر فتح في الضفة يقاطعون افتتاح المركزي بسبب قنصل امريكا

الاردن: حبوب فياجرا تحت قبة البرلمان تثير عاصفة نقد لاذع

معاريف : ترامب يخفض نصف المساعدات المالية للاونروا

رانيا يوسف تتمنى الزواج من منى زكي!

أب أردني يرفض تسلم مولوده من المستشفى!

الإمارات تكذّب الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني وتأسف لافتراءاته

الأخبار الرئيسية

غزة -ارشيفية

كبار قادة الجيش والشاباك: غزة تنهار بشكل تام و يحذرون من حدوث انفجار لا يمكن السيطرة عليه

القسام - حماس

معاريف: اسرائيل تدفع حماس الى الزاوية وردها على تدمير النفق سيقود لتصعيد يخرج عن السيطرة

نفق غزة - ارشيفية

فيديو: نتنياهو يهنئ جيشه باستهداف نفق غزة ..مردخاي: لدينا معلومات عن أنفاق إضافية

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يهدد: سندمر كل أنفاق حماس الهجومية قبل نهاية 2018 وسنقلص قدراتها الاستراتيجية

المجلس المركزي

الرئيس: لا نأخذ تعليمات من أحد ونقول "لا" لأي كان وتلقينا عرضا باعلان ابو ديس عاصمة لنا

الاتصالات الفلسطينية