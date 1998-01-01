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الصراع يشتعل في سباق الحذاء الذهبي

الإثنين 15 يناير 2018 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصراع يشتعل في سباق الحذاء الذهبي



وكالات / سما /

نشهد في الموسم الحالي منافسة استثنائية على جائزة الحذاء الذهبي التي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الكبرى بنهاية الموسم.

ويتربع هاري كين مهاجم توتنهام على الصدارة بعد تسجيله 20 هدف في الدوري الإنجليزي، ويشاركه في الصدارة شيرو إيموبيلي نجم لاتسيو الذي سجل نفس عدد الأهداف.

ويأتي في المرتبة الثانية إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، يليه الفرعون المصري محمد صلاح الذي وصل يوم أمس إلى هدفه الـ18 مع ليفربول في البريميرليج.

واقترب ليونيل ميسي نجم نجوم برشلونة من المراكز الأولى بعد تسجيله هدف في شباك ريال سوسيداد، حيث رفع رصيده إلى 17 هدف.

ويحتسب الهدف بنقطتين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى (الإنجليزي، الإسباني، الفرنسي، الإيطالي والألماني)، بينما يحتسب الهدف بنقطة ونصف في الدوريات المصنفة ما بين 6-11، أما باقي الدوريات فيكون الهدف فيها بنقطة واحدة

#الحذاء الذهبي

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