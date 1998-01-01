الاردن: حبوب فياجرا تحت قبة البرلمان تثير عاصفة نقد لاذع

عمان / وكالات /

اثارا غلاف طبي لحبتين من حبوب الفياجرا من الصناعة الهندية جدلا سياسيا واسعا في الاردن بعد ظهورهما بين يدي احد النواب تحت قبة البرلمان مع شائعة تقول بان احد النواب يوزع حبوب الفياجرا الهندية على الزملاء في السلطة التشريعية.



والتقطت كاميرا فضولية لأحد الصحفيين حبتي الفياجرا بين يدي احد النواب في جلسة رسمية .



وثارت عاصفة تعليقات عبر وسائط التواصل الاجتماعي ارتدت لباسا سياسيا خصوصا بعد اتهام النواب بإغتصاب حقوق الشعب باقرار ميزانية رفع اسعار الخبز.



ولم يصدر عن اي نائب توضيحا للمسألة لكن المشهد وجده ناقدون فرصة لإطلاق سيل من التعليقات الجارحة التي تحدثت عن فحولة النواب ضد الشعب ولصالح الحكومة.