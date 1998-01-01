جنين: إصابات بالاختناق خلال مواجهات في قباطية

جنين / سما /

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الاثنين، بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلية ، أن مواجهات عنيفة اندلعت بين جنود الاحتلال الذين انتشروا في كافة أحياء وشوارع بلدة قباطية، وسط إطلاق قنابل الغاز، والصوت، والرصاص المطاطي تجاه الشبان، ما أسفر عن اصابة العشرات بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع.

كما استولت تلك القوات على تسجيلات كاميرات مراقبة من عشرات المحلات التجارية والمنازل في الشارع الرئيس داخل بلدة قباطية، بعد اقتحامها، والعبث في محتوياتها، وتحطيم أجزاء منها، وعرف من أصحابها: منزل رياض أبو الرب، ومحمود بدور، واحمد عوض تربي، ومحطة وقود السارة، ومحل علي كميل، والهدى ، ومخابز الجذور، ونزال، ومطعم أبو غراب، بالإضافة إلى تسجيلات الكاميرات في بلدية قباطية، وبنك فلسطين.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية زبدة جنوب غرب جنين، وداهمت منزلا ومحلا تجاريا يعود للمواطن ابراهيم زيد، واستولت على تسجيل كاميرات المراقبة.