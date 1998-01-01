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بعد تأكيد الرئيس.. مصادر فلسطينية: "الرياض هي من عرضت أبوديس عاصمة لنا"

الإثنين 15 يناير 2018 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تأكيد الرئيس.. مصادر فلسطينية: "الرياض هي من عرضت أبوديس عاصمة لنا"



i24NEWS

أكد أكثر من مصدر مسؤول فلسطيني] ان الدولة التي تحدث عنها الرئيس الفلسطيني ولم يذكرها بالاسم، والتي عرضت على الفلسطينيين القبول ببلدة أبو ديس عاصمة لهم، هي السعودية.

وأضافت المصادر الفلسطينية التي كشفت هذه المعلومة ان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو من عرض هذه الفكرة على الرئيس الفلسطيني عباس اثناء تواجد أبو مازن في الرياض حين استدعته السعودية على عجل قبل نحو شهرين فتوجه من القاهرة الى الرياض، وقد تزامن وصول عباس الى الرياض مع أزمة رئيس الوزراء اللبناني آنذاك.

وقالت المصادر الفلسطينية ان المناسبة الثانية التي تابعت السعودية هذا العرض وطلبت موقفا فلسطينيا بشأنه كان قبيل انعقاد مؤتمر التعاون الإسلامي في تركيا منتصف الشهر الفائت ديسمبر/كانون الأول.

 وكان الرئيس عباس اكد في خطابه الليلة  الانباء التي تتحدث عن تلقي السلطة عرضا باعلان ابو ديس عاصمة لفلسطين.

#الرياض #عاصمة #ابو ديس

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