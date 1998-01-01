التعليم تعقد لقاءات تعريفية بالمناهج الجديدة الخاصة بالفصل الثاني

رام الله / سما /

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي بعقد لقاءات تعريفية بالمناهج التعليمية الجديدة والخاصة بالفصل الدراسي الثاني بمشاركة وفد تعليمي من الضفة الغربية.

وحضر افتتاح اللقاءات التي عُقدت بغزة د. زياد ثابت وكيل الوزارة، وأ. ثروت زيد رئيس مركز المناهج، ود. سمية النخالة مديرة المناهج، وأ. أحمد سعايرة مدير دائرة العلوم، وأ. أحمد الخطيب مدير دائرة اللغات وعدد من المختصين إضافة إلى كوكبة من المشرفين التربويين ومؤلفي المناهج.

ورحب د. ثابت بالحضور ووفد الوزارة من الضفة، مؤكداً أن الوزارة يهمها عقد هذه اللقاءات التدريبية والتعريفية قبيل التطبيق الفعلي في الميدان، موضحاً أن المناهج دائماً في صلب اهتمام الوزارة من حيث التأليف والإعداد والتطوير وإيجاد المناهج التي تواكب العصر من الناحية المعرفية والتطبيقية وذلك في إطار رقي وتطوير العملية التعليمية.

وثمن د. ثابت جميع العاملين في المناهج من مؤلفين ومشاركين في ورش عمل على مستوى الوطن والذين كان لهم دور في إعداد المناهج الجديدة، موضحاً أهمية متابعة المناهج في الميدان وأخذ التغذية الراجعة بشكل مستمر في إطار التحسين والتطوير.

بدوره أكد أ.زيد أهمية هذه اللقاءات في تعريف المشرفين والطواقم العاملة بالمناهج وكيفية تطبيقيها بشكل احترافي وأشار إلى أنه يتم التركيز خلال اللقاءات على محتوى المنهاج والمنهجية التي وضعت بها وتصنيف الأهداف واستراتيجيات وأساليب التدريس الحديثة والتقويم وبناء جداول المواصفات والاختبارات.

وأوضح زيد أن مناهجهنا الجديدة وُضعت بشكل مستحدث يحقق التعلم النشط والعميق ويجعل الطالب يكتشف المعرفة وينتجها كما تجعل الطالب محوراً للعملية التعليمية والتربوية كما تركز المناهج على المعاني الوطنية.

من جهتها أكدت د.النخالة أن اللقاءات تشهد تفاعلاً مميزاً حيث تستهدف عدد من المشرفين التربويين والطواقم العاملة في مباحث اللغة العربية والعلوم والحياة والرياضيات والدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية، موضحة أن اللقاءات ستستمر حتى الأربعاء المقبل.

وخلال افتتاح اللقاءات ألقت المعلمة فضية أبو ميري الحاصلة على جائزة أفضل 5 معلمين على مستوى فلسطين قصيدة وطنية قامت بتأليفها حول الكتب والمناهج الجديدة حيث تعبر القصيدة عن الكثير من المفاهيم والمعاني والمحتوى والشكل الوطني التي تزخر به هذه المناهج.